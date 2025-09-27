Невідомі дрони помітили біля бази ВМС Швеції

Ввечері 26 та вночі 27 вересня над архіпелагом Карлскруна, що знаходиться у Швеції, помітили невідомі дрони. Поліцейські одразу прибули на місце інциденту та на власні очі побачили підозрілі об'єкти.
Невідомі дрони зафіксували у Швеції
З заявою з цього приводу уже виступив черговий керівник досудового розслідування Маттіас Лундгрен.
За словами місцевих мешканців, увечері 26 вересня вони вперше помітили підозрілий дрон.
Як стверджують представники координаційного центру поліції, це були щонайменше два дрони з червоними та зеленими вогнями.
Що важливо розуміти, жоден об’єкт не вдалося вилучити, тому у справі немає підозрюваних.
Однак поліцейські розгледіли у цьому безпосередній зв’язок із нещодавніми подіями в Данії та Норвегії.
