Невідомі дрони помітили біля бази ВМС Швеції
Категорія
Світ
Дата публікації

Невідомі дрони зафіксували у Швеції
Джерело:  svt.se

Ввечері 26 та вночі 27 вересня над архіпелагом Карлскруна, що знаходиться у Швеції, помітили невідомі дрони. Поліцейські одразу прибули на місце інциденту та на власні очі побачили підозрілі об'єкти.

Головні тези:

  • Поліцейські зафіксували два дрони з червоними та зеленими вогнями.
  • Інцидент може мати зв'язок з подіями в Данії та Норвегії.

З заявою з цього приводу уже виступив черговий керівник досудового розслідування Маттіас Лундгрен.

Це більший тип (дронів), схожий на той, що був над Данією та Сконе (південна частина Швеції — ред.) — заявив він.

За словами місцевих мешканців, увечері 26 вересня вони вперше помітили підозрілий дрон.

Наразі незрозуміло, що це за об’єкт, але ми склали заяву про порушення закону про авіацію, — офіційно підтвердив Маттіас Лундгрен.

Як стверджують представники координаційного центру поліції, це були щонайменше два дрони з червоними та зеленими вогнями.

Що важливо розуміти, жоден об’єкт не вдалося вилучити, тому у справі немає підозрюваних.

Однак поліцейські розгледіли у цьому безпосередній зв’язок із нещодавніми подіями в Данії та Норвегії.

Район, де були помічені дрони, розташований за кілька кілометрів від військово-морської бази у Карлскруні. ВМС не мають відомостей про цей інцидент.

