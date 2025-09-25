Невідомі дрони вночі порушили повітряний простір над аеропортами Данії
Невідомі дрони вночі порушили повітряний простір над аеропортами Данії

Джерело:  Reuters

Аеропорт "Ольборг" на півночі Данії був закритий вночі через дрони в його повітряному просторі.

Головні тези:

  • На півночі Данії аеропорт Ольборг був закритий через дрони в його повітряному просторі.
  • Поліція проводить розслідування і звертається до громадян за інформацією.
  • Невідомі дрони також були помічені біля інших аеропортів Данії.

Чужі дрони літали над аеропортами Данії: що відомо

Перше повідомлення про невідомі безпілотники у небі над аеропортом "Ольборг" з'явились близько опівночі.

Біля аеропорту "Ольборг" помічено дрони, повітряний простір закрито. Поліція на місці події, проводить розслідування, — ідеться в публікації поліції адміністративного регіону Північна Ютландія в соцмережі Х.

Речник аеропорту в коментарі Reuters підтвердив, що данський аеропорт "Ольборг" наразі закритий через дрони в його повітряному просторі.

Водночас він відмовився коментувати кількість дронів.

За його словами, час прильоту та вильоту змінили чотири рейси, зокрема два літаки SAS, один Norwegian та один KLM.

Місцеві медіа пізніше з посиланням на поліцію Південної та Південної Ютландії повідомили, що дрони були помічені поблизу ще трьох аеропортів — в Есб'єрзі, Сьоннербордзі та Скрідструпі.

На авіабазі "Скрідструп" базуються данські винищувачі F-16 та F-35.

Неідентифіковані дрони, які спостерігали у Північній Ютландії, більше не перебувають над повітряним простором аеропорту Ольборг, — ідеться у вранішньому повідомленні поліції Північної Ютлантії.

Розпочато розслідування. Поліція просить усіх, хто має інформацію у цій справі, зв'язатися з ними.

