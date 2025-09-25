Невідомі дрони вночі порушили повітряний простір над аеропортами Данії

Аеропорт "Ольборг" на півночі Данії був закритий вночі через дрони в його повітряному просторі.
Головні тези:
Чужі дрони літали над аеропортами Данії: що відомо
Перше повідомлення про невідомі безпілотники у небі над аеропортом "Ольборг" з'явились близько опівночі.
Речник аеропорту в коментарі Reuters підтвердив, що данський аеропорт "Ольборг" наразі закритий через дрони в його повітряному просторі.
De uidentificerede droner som blev observeret i det nordjyske, befinder sig ikke længere over luftrummet ved Aalborg Lufthavn. En intens efterforskning er gået i gang, og politiet beder alle med oplysninger i sagen henvende sig på telefon 114. #politidk https://t.co/sU3Azw8amD— Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) September 25, 2025
Водночас він відмовився коментувати кількість дронів.
Місцеві медіа пізніше з посиланням на поліцію Південної та Південної Ютландії повідомили, що дрони були помічені поблизу ще трьох аеропортів — в Есб'єрзі, Сьоннербордзі та Скрідструпі.
На авіабазі "Скрідструп" базуються данські винищувачі F-16 та F-35.
Неідентифіковані дрони, які спостерігали у Північній Ютландії, більше не перебувають над повітряним простором аеропорту Ольборг, — ідеться у вранішньому повідомленні поліції Північної Ютлантії.
Розпочато розслідування. Поліція просить усіх, хто має інформацію у цій справі, зв'язатися з ними.
