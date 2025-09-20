Уламки ще одного російського дрона знайшли у Польщі
Категорія
Світ
Дата публікації

Уламки ще одного російського дрона знайшли у Польщі

Польща
Джерело:  RMF 24

У Польщі на десятий день після безпрецедентного порушення повітряного простору країни російськими БпЛА виявили уламки ще одного літального апарата – ймовірно, 19-го з групи, яка тоді залетіла у Польщу.

Головні тези:

  • У Польщі виявили уламки 19-го російського безпілотного літального апарата, який порушив повітряний простір країни.
  • Ця знахідка є останнім етапом розслідування масового порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками.
  • Попередній безпілотник був знайдений поблизу кордону з Україною, а також уламок іншого дрона був виявлений на пляжі у Латвії.

У Польщі знайшли 19-ий дрон РФ

Поліція отримала повідомлення про знахідку вдень 20 вересня.

Безпілотник знайшли у селі Корше Кентшинського повіту, що межує з Калінінградською областю РФ.

Апарат виявив власник ділянки за кілька десятків метрів від забудови. На місце виїхала поліція і представники прокуратури.

За словами джерел у поліції, скоріше за все це один з російських дронів, які порушили повітряний простір Польщі вночі 10 вересня. У такому разі це 19-й безпілотник — і останній згідно з цифрою, яку озвучили офіційно.

Попередній БпЛА знайшли на початку тижня біля міста Замосць, що неподалік кордону зі Львівською та Волинською областями України — він застряг у деревах.

Також цього тижня уламок російської "Гербери" знайшли на пляжі у Латвії.

Нагадаємо, під час першого масового вторгнення російських БпЛА до Польщі вночі 10 вересня у повітряний простір країни залетіло від 19 до, за неофіційними даними, понад 20 апаратів. Деякі з них залетіли на майже 300 км від східного кордону.

Єдиним руйнуванням внаслідок атаки стало пошкодження приватного житлового будинку у Вириках неподалік Любліна. Інформація про те, що це могло статися через ракету з винищувача, а не збитий БпЛА, спричинила додатковий скандал.

Міністр оборони Польщі наголосив, що відповідальність за усі наслідки атаки несе Росія.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Російський дрон влучив у будинок на території Польщі — фото
У Польщі виявили пошкодження після атаки РФ
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Уламки дронів РФ виявили у 11 населених пунктах Польщі
Польща
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна та Польща створять спільну оперативну групу щодо БпЛА
дрон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?