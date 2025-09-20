Уламки ще одного російського дрона знайшли у Польщі

У Польщі на десятий день після безпрецедентного порушення повітряного простору країни російськими БпЛА виявили уламки ще одного літального апарата – ймовірно, 19-го з групи, яка тоді залетіла у Польщу.
Головні тези:
- У Польщі виявили уламки 19-го російського безпілотного літального апарата, який порушив повітряний простір країни.
- Ця знахідка є останнім етапом розслідування масового порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками.
- Попередній безпілотник був знайдений поблизу кордону з Україною, а також уламок іншого дрона був виявлений на пляжі у Латвії.
У Польщі знайшли 19-ий дрон РФ
Поліція отримала повідомлення про знахідку вдень 20 вересня.
Апарат виявив власник ділянки за кілька десятків метрів від забудови. На місце виїхала поліція і представники прокуратури.
За словами джерел у поліції, скоріше за все це один з російських дронів, які порушили повітряний простір Польщі вночі 10 вересня. У такому разі це 19-й безпілотник — і останній згідно з цифрою, яку озвучили офіційно.
Попередній БпЛА знайшли на початку тижня біля міста Замосць, що неподалік кордону зі Львівською та Волинською областями України — він застряг у деревах.
Також цього тижня уламок російської "Гербери" знайшли на пляжі у Латвії.
Нагадаємо, під час першого масового вторгнення російських БпЛА до Польщі вночі 10 вересня у повітряний простір країни залетіло від 19 до, за неофіційними даними, понад 20 апаратів. Деякі з них залетіли на майже 300 км від східного кордону.
Міністр оборони Польщі наголосив, що відповідальність за усі наслідки атаки несе Росія.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-