Україна та Польща створять спільну оперативну групу щодо БпЛА

Міністр оборони України Денис Шмигаль та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у Києві домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники українських та польських збройних сил.
Головні тези:
- Створення спільної оперативної групи між Україною та Польщею для посилення захисту від безпілотників.
- Координація дій щодо безпілотних авіаційних систем стане платформою для спільних ініціатив у сфері оборони.
- Інтеграція новітніх технологій захисту та спільні навчальні програми - центральні аспекти роботи нової оперативної групи.
Україна та Польща спільно координуватимуть дії щодо дронів
Про це Шмигаль повідомив на пресконференції з польським колегою у Києві.
За словами міністра оборони України, ця група стане платформою для координації і розробки спільних ініціатив.
Він додав, що обидві країни будуть інтегрувати новітні технології захисту і ініціювати нові проєкти, "які мають посилити захист наших людей і нашої критичної інфраструктури".
Косіняк-Камиш прибув до України з візитом вранці 18 вересня. Тоді ж він заявив, що Польща буде співпрацювати з Україною, серед іншого, у сфері набуття навичок експлуатації безпілотних літальних апаратів.
12 вересня у Міноборони Польщі заявили, що співпраця з українською стороною щодо протидії безпілотникам відбуватиметься на польській території.
