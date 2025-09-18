Україна та Польща створять спільну оперативну групу щодо БпЛА

Міністр оборони України Денис Шмигаль та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у Києві домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники українських та польських збройних сил.

Україна та Польща спільно координуватимуть дії щодо дронів

Про це Шмигаль повідомив на пресконференції з польським колегою у Києві.

За словами міністра оборони України, ця група стане платформою для координації і розробки спільних ініціатив.

Сьогодні ми домовились про низку важливих кроків. Перше — це створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники українських та польських збройних сил. Денис Шмигаль Міністр оборони України

Він додав, що обидві країни будуть інтегрувати новітні технології захисту і ініціювати нові проєкти, "які мають посилити захист наших людей і нашої критичної інфраструктури".

За його словами, центральним елементом цієї спільної оперативної групи будуть програми спільного навчання. Поширити

Косіняк-Камиш прибув до України з візитом вранці 18 вересня. Тоді ж він заявив, що Польща буде співпрацювати з Україною, серед іншого, у сфері набуття навичок експлуатації безпілотних літальних апаратів.