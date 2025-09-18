Украина и Польша создадут совместную оперативную группу насчет БпЛА

Министр обороны Украины Денис Шмигаль и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш в Киеве договорились о создании совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам, в состав которой войдут представители украинских и польских вооруженных сил.

Украина и Польша будут совместно координировать действия по дронам

Об этом Шмигаль сообщил на пресс-конференции с польским коллегой в Киеве.

По словам Министра обороны Украины, эта группа станет платформой для координации и разработки совместных инициатив.

Сегодня мы договорились о ряде важных шагов. Первое — это создание совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам, в состав которой войдут представители украинских и польских вооруженных сил. Денис Шмигаль Министр обороны Украины

Он добавил, что обе страны будут интегрировать новейшие технологии защиты и инициировать новые проекты, "которые должны усилить защиту наших людей и нашей критической инфраструктуры".

По его словам, центральным элементом этой совместной оперативной группы будут программы совместного обучения.

Косиняк-Камыш прибыл в Украину с визитом утром 18 сентября. Тогда же он заявил, что Польша будет сотрудничать с Украиной, среди прочего, в сфере приобретения навыков эксплуатации беспилотных летательных аппаратов.