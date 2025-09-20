Обломки еще одного российского дрона нашли в Польше
Обломки еще одного российского дрона нашли в Польше

Источник:  RMF 24

В Польше на десятый день после беспрецедентного нарушения воздушного пространства страны российскими БПЛА обнаружили обломки еще одного летательного аппарата – вероятно, 19-го из залетевшей тогда в Польшу группы.

  • Обломки 19-го российского дрона найдены в Польше после массового нарушения воздушного пространства страны.
  • Найденный дрон стал последним этапом расследования инцидента, когда представители российской авиации залетели в воздушное пространство Польши.

В Польше нашли 19-й дрон РФ

Полиция получила уведомление о находке днем 20 сентября.

Беспилотник обнаружили в селе Корше Кентшинского уезда, граничащего с Калининградской областью РФ.

Аппарат обнаружил владелец участка в нескольких десятках метров от застройки. На место выехали полиция и представители прокуратуры.

По словам источников в полиции, скорее всего, это один из российских дронов, нарушивших воздушное пространство Польши ночью 10 сентября. В таком случае это 19-й беспилотник и последний согласно озвученной официально цифрой.

Предыдущий БпЛА нашли в начале недели возле города Замость, что недалеко от границы со Львовской и Волынской областями Украины — он застрял в деревьях.

Также на этой неделе обломок российской Герберы нашли на пляже в Латвии.

Напомним, во время первого массового вторжения российских БПЛА в Польшу ночью 10 сентября в воздушное пространство страны залетело от 19 до, по неофициальным данным, более 20 аппаратов. Некоторые из них залетели почти в 300 км от восточной границы.

Единственным разрушением в результате атаки стало повреждение частного жилого дома в Выриках недалеко от Люблина. Информация о том, что это могло произойти из-за ракеты из истребителя, а не сбитый БпЛА, вызвала дополнительный скандал.

Министр обороны Польши подчеркнул, что ответственность за все последствия атаки несет Россия.

