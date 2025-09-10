Обломки дронов РФ обнаружили в 11 населенных пунктах Польши
Категория
Мир
Дата публикации

Обломки дронов РФ обнаружили в 11 населенных пунктах Польши

дрон
Read in English
Читати українською
Источник:  TVN24

После сегодняшней атаки российских дронов на Польшу обломки сбитых беспилотников обнаружили в 11 населенных пунктах страны. Один из них разбился на территории подразделения Сил территориальной обороны.

Главные тезисы

  • Обломки российских дронов были обнаружены в 11 населенных пунктах Польши, большинство из них в Люблинском воеводстве.
  • Польские власти проводят следственные работы и обеспечивают безопасность населенных пунктов после нападения российских дронов.
  • Специальные следственные группы и эксперты работают на местах обнаружения обломков дронов для выяснения обстоятельств инцидента.

Обломки российских дронов нашли в 11 населенных пунктах Польши

Об этом заявила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Каролина Галецкая.

По ее словам, по состоянию на 15:00 обломки дронов были обнаружены в десяти городах. Большинство мест находят в Люблинском воеводстве: Чеснувка, Чесники, Кшивоверская Колония, Большой Лан, Вогин, Вигалев, Вырики и Заблоче-Колония.

Кроме того, обломки были найдены также в Мнишкуве (Лодское воеводство) и Олесне (Варминско-Мазурское воеводство).

Еще одно место, где были найдены обломки русского дрона, — это Новый Город над Пилицей в Гравецком уезде, совсем рядом с Варшавой. Беспилотник разбился на территории местного подразделения Сил территориальной обороны.

Также в Люблинском воеводстве был найден снаряд "неизвестного происхождения".

Представитель региональной прокуратуры в Люблине Беата Сык-Янковская сообщила, что на месте, где были найдены дроны или их обломки, работают прокуроры специально назначенных следственных групп из районных прокуратур в Замостье и Люблине.

Если прокурор сочтет это необходимым, будут назначены соответствующие эксперты. Кроме того, мы обеспечиваем безопасность камер наблюдения и опрашиваем свидетелей. Эти мероприятия проводят прокуроры, ранее занимавшиеся подобными инцидентами.

Напомним, российские войска в ночь на 10 сентября запустили по Украине дроны и ракеты. Враг, в частности, атаковал западные области Украины.

В ходе атаки некоторые дроны залетели в воздушное пространство Польши. Польская противовоздушная оборона начала сбивать воздушные цели.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что всего в воздушном пространстве страны ночью зафиксировали 19 российских дронов. При этом сбить удалось четыре беспилотника.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Вторжение российских дронов в Польшу. Что решили в НАТО
НАТО пока не собирается защищать Польшу
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Атака дронов РФ на Польшу не была "навигационной ошибкой" — Писториус
Писториус
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В России цинично открестились от дроновой атаки на Польшу
дрон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?