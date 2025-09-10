Обломки дронов РФ обнаружили в 11 населенных пунктах Польши

После сегодняшней атаки российских дронов на Польшу обломки сбитых беспилотников обнаружили в 11 населенных пунктах страны. Один из них разбился на территории подразделения Сил территориальной обороны.

Обломки российских дронов нашли в 11 населенных пунктах Польши

Об этом заявила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Каролина Галецкая.

По ее словам, по состоянию на 15:00 обломки дронов были обнаружены в десяти городах. Большинство мест находят в Люблинском воеводстве: Чеснувка, Чесники, Кшивоверская Колония, Большой Лан, Вогин, Вигалев, Вырики и Заблоче-Колония. Поделиться

Кроме того, обломки были найдены также в Мнишкуве (Лодское воеводство) и Олесне (Варминско-Мазурское воеводство).

Еще одно место, где были найдены обломки русского дрона, — это Новый Город над Пилицей в Гравецком уезде, совсем рядом с Варшавой. Беспилотник разбился на территории местного подразделения Сил территориальной обороны.

Также в Люблинском воеводстве был найден снаряд "неизвестного происхождения".

Представитель региональной прокуратуры в Люблине Беата Сык-Янковская сообщила, что на месте, где были найдены дроны или их обломки, работают прокуроры специально назначенных следственных групп из районных прокуратур в Замостье и Люблине.

Если прокурор сочтет это необходимым, будут назначены соответствующие эксперты. Кроме того, мы обеспечиваем безопасность камер наблюдения и опрашиваем свидетелей. Эти мероприятия проводят прокуроры, ранее занимавшиеся подобными инцидентами.

Напомним, российские войска в ночь на 10 сентября запустили по Украине дроны и ракеты. Враг, в частности, атаковал западные области Украины.

В ходе атаки некоторые дроны залетели в воздушное пространство Польши. Польская противовоздушная оборона начала сбивать воздушные цели. Поделиться

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что всего в воздушном пространстве страны ночью зафиксировали 19 российских дронов. При этом сбить удалось четыре беспилотника.