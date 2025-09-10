Обломки дронов РФ обнаружили в 11 населенных пунктах Польши

После сегодняшней атаки российских дронов на Польшу обломки сбитых беспилотников обнаружили в 11 населенных пунктах страны. Один из них разбился на территории подразделения Сил территориальной обороны.
Главные тезисы
- Обломки российских дронов были обнаружены в 11 населенных пунктах Польши, большинство из них в Люблинском воеводстве.
- Польские власти проводят следственные работы и обеспечивают безопасность населенных пунктов после нападения российских дронов.
- Специальные следственные группы и эксперты работают на местах обнаружения обломков дронов для выяснения обстоятельств инцидента.
Обломки российских дронов нашли в 11 населенных пунктах Польши
Об этом заявила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Каролина Галецкая.
Кроме того, обломки были найдены также в Мнишкуве (Лодское воеводство) и Олесне (Варминско-Мазурское воеводство).
Еще одно место, где были найдены обломки русского дрона, — это Новый Город над Пилицей в Гравецком уезде, совсем рядом с Варшавой. Беспилотник разбился на территории местного подразделения Сил территориальной обороны.
Также в Люблинском воеводстве был найден снаряд "неизвестного происхождения".
Представитель региональной прокуратуры в Люблине Беата Сык-Янковская сообщила, что на месте, где были найдены дроны или их обломки, работают прокуроры специально назначенных следственных групп из районных прокуратур в Замостье и Люблине.
Если прокурор сочтет это необходимым, будут назначены соответствующие эксперты. Кроме того, мы обеспечиваем безопасность камер наблюдения и опрашиваем свидетелей. Эти мероприятия проводят прокуроры, ранее занимавшиеся подобными инцидентами.
Напомним, российские войска в ночь на 10 сентября запустили по Украине дроны и ракеты. Враг, в частности, атаковал западные области Украины.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что всего в воздушном пространстве страны ночью зафиксировали 19 российских дронов. При этом сбить удалось четыре беспилотника.
