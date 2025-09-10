В России цинично открестились от дроновой атаки на Польшу
дрон
Источник:  online.ua

Минобороны РФ отчиталось о массированном ударе беспилотниками и ракетами по городам Украины в ночь на 10 сентября, заявив, что объекты для поражения на территории Польши якобы не планировались.

Главные тезисы

  • Минобороны России отрицает причастность к атаке дронов на Польшу и утверждает, что объекты на ее территории не были целью удара.
  • Российские беспилотники использовались в ударе по городам Украины, не пересекая границу с Польшей.
  • Массированная атака беспилотниками и ракетами произошла в ночь на 10 сентября по нескольким областям Украины, включая военно-промышленные объекты.

Минобороны России цинично заявило о непричастности к атаке дронов на Польшу

Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Максимальная дальность полета российских БПЛА, которые использовались во время удара, якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 километров, утверждают в оборонном ведомстве страны-агрессорки.

Там также заявили о готовности провести консультации по Минобороны Польши по этой теме.

В Минобороны России также заявили о массированной атаке беспилотниками и ракетами по Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также Виннице и Львове в ночь с 9 на 10 сентября.

Ведомство страны-агрессорки утверждает, что российская армия якобы атаковала предприятия военно-промышленного комплекса, в том числе бронетанковый завод и авиазавод, где, по утверждению российского министерства, производились дальнобойные дроны и производился ремонт боевых самолетов ВСУ.

