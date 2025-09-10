В России цинично открестились от дроновой атаки на Польшу

Минобороны РФ отчиталось о массированном ударе беспилотниками и ракетами по городам Украины в ночь на 10 сентября, заявив, что объекты для поражения на территории Польши якобы не планировались.
Главные тезисы
- Минобороны России отрицает причастность к атаке дронов на Польшу и утверждает, что объекты на ее территории не были целью удара.
- Российские беспилотники использовались в ударе по городам Украины, не пересекая границу с Польшей.
- Массированная атака беспилотниками и ракетами произошла в ночь на 10 сентября по нескольким областям Украины, включая военно-промышленные объекты.
Минобороны России цинично заявило о непричастности к атаке дронов на Польшу
Объекты для поражения на территории Польши не планировались. Максимальная дальность полета российских БПЛА, которые использовались во время удара, якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 километров, утверждают в оборонном ведомстве страны-агрессорки.
Там также заявили о готовности провести консультации по Минобороны Польши по этой теме.
В Минобороны России также заявили о массированной атаке беспилотниками и ракетами по Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также Виннице и Львове в ночь с 9 на 10 сентября.
