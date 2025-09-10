У Росії цинічно відхрестилися від дронової атаки на Польщу

Міноборони РФ прозвітувало про масований удар безпілотниками і ракетами по містах України у ніч на 10 вересня, заявивши, що об’єкти для ураження на території Польщі буцімто не планувались.

Міноборони Росії цинічно заявило про непричетність до атаки дронів на Польщу

Об’єкти для ураження на території Польщі не планувалися. Максимальна дальність польоту російських БПЛА, які використовувалися під час удару, які нібито перетнули кордон з Польщею, не перевищує 700 кілометрів, — стверджують в оборонному відомстві країни-агресорки.

Там також заявили про готовність провести консультації із Міноборони Польщі з цієї теми.

У Міноборони Росії також заявили про масовану атаку безпілотниками і ракетами по Івано-Франківській, Хмельницькій, Житомирській областях, а також Вінниці та Львову у ніч з 9 на 10 вересня.