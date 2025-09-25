Неизвестные дроны ночью нарушили воздушное пространство над аэропортами Дании

Аэропорт "Ольборг" на севере Дании был закрыт ночью из-за дронов в его воздушном пространстве.

Чужие дроны летали над аэропортами Дании: что известно

Первое сообщение о неизвестных беспилотниках в небе над аэропортом "Ольборг" появилось около полуночи.

Возле аэропорта "Ольборг" отмечены дроны, воздушное пространство закрыто. Полиция на месте происшествия проводит расследование, — говорится в публикации полиции административного региона Северная Ютландия в соцсети Х. Поделиться

Спикер аэропорта в комментарии Reuters подтвердил, что датский аэропорт "Ольборг" закрыт из-за дронов в его воздушном пространстве.

De uidentificerede droner som blev observeret i det nordjyske, befinder sig ikke længere over luftrummet ved Aalborg Lufthavn. En intens efterforskning er gået i gang, og politiet beder alle med oplysninger i sagen henvende sig på telefon 114. #politidk https://t.co/sU3Azw8amD — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) September 25, 2025

В то же время он отказался комментировать количество дронов.

По его словам, время прилета и вылета сменили четыре рейса, в том числе два самолета SAS, один Norwegian и один KLM. Поделиться

Местные медиа позже со ссылкой на полицию Южной и Южной Ютландии сообщили, что дроны были замечены вблизи еще трех аэропортов — в Эсбьерге, Сеннерборде и Скридструпе.

На авиабазе "Скридструп" базируются датские истребители F-16 и F-35.

Неидентифицированные дроны, наблюдавшие в Северной Ютландии, больше не находятся над воздушным пространством аэропорта Ольборг, говорится в утреннем сообщении полиции Северной Ютлантии.

Начато расследование. Полиция просит всех, кто имеет информацию по этому делу, связаться с ними.