Неизвестные дроны ночью нарушили воздушное пространство над аэропортами Дании
Неизвестные дроны ночью нарушили воздушное пространство над аэропортами Дании

Дания
Источник:  Reuters

Аэропорт "Ольборг" на севере Дании был закрыт ночью из-за дронов в его воздушном пространстве.

  • Воздушное пространство аэропорта “Ольборг” в Дании было закрыто из-за неизвестных дронов, вызвавших беспокойство властей и авиаперевозчиков.
  • Полиция начала расследование случаев нарушения воздушного пространства и обращается к общественности за помощью в поиске информации об инциденте с дронами.

Чужие дроны летали над аэропортами Дании: что известно

Первое сообщение о неизвестных беспилотниках в небе над аэропортом "Ольборг" появилось около полуночи.

Возле аэропорта "Ольборг" отмечены дроны, воздушное пространство закрыто. Полиция на месте происшествия проводит расследование, — говорится в публикации полиции административного региона Северная Ютландия в соцсети Х.

Спикер аэропорта в комментарии Reuters подтвердил, что датский аэропорт "Ольборг" закрыт из-за дронов в его воздушном пространстве.

В то же время он отказался комментировать количество дронов.

По его словам, время прилета и вылета сменили четыре рейса, в том числе два самолета SAS, один Norwegian и один KLM.

Местные медиа позже со ссылкой на полицию Южной и Южной Ютландии сообщили, что дроны были замечены вблизи еще трех аэропортов — в Эсбьерге, Сеннерборде и Скридструпе.

На авиабазе "Скридструп" базируются датские истребители F-16 и F-35.

Неидентифицированные дроны, наблюдавшие в Северной Ютландии, больше не находятся над воздушным пространством аэропорта Ольборг, говорится в утреннем сообщении полиции Северной Ютлантии.

Начато расследование. Полиция просит всех, кто имеет информацию по этому делу, связаться с ними.

