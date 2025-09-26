Дрони Угорщини могли стежити за прикордонням України — Зеленський

Угорщина могла запустити над Україною свої розвідувальні дрони. Ймовірно, вони стежили за українською оборонною промисловістю.
Головні тези:
- Українські військові зафіксували дії угорських дронів-розвідників, які можливо вели розвідку в прикордонних районах України.
- Президент доручив перевірити дані та доповісти про зафіксовані факти.
Зеленський заявив про виявлення угорських дронів на кордоні з Україною
За словами Президента України Володимира Зеленського, він провів військову нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, начальником Генштабу Андрієм Гнатовим, міністром оборони Денисом Шмигалем і заступником керівника ОП Павлом Палісою.
Зокрема, Сирський доповів про "нещодавні інциденти" з дронами на українсько-угорському кордоні.
Він доручив перевірити всі дані і терміново доповісти про кожен зафіксований факт.
Також Зеленський розповів, що під час наради обговорювали ситуацію на фронті. Ключову увагу приділили Добропільській операції. Станом на сьогодні українські воїни звільнили 168,8 кв км території. При цьому ще 187,7 кв км було зачищено від російських диверсантів.
Загальні втрати росіян тільки в рамках операції становлять майже 3 тисячі солдатів, більшість із них убито. Також триває поповнення обмінного фонду.
Окремі доповіді були про ситуацію в Куп'янську та районі, а також українські дії в Харківській та Донецькій областях.
