Україна заборонила в'їзд трьом топвійськовим Угорщини у відповідь на санкції проти "Мадяра"

Україна ввела заборону на в'їзд для трьох високопоставлених угорських військових чиновників.
Головні тези:
- Україна ввела заборону на в'їзд для трьох високопоставлених угорських військових чиновників як реакцію на санкції проти "Мадяра".
- Міністр закордонних справ України наголосив, що будь-який акт неповаги з боку Угорщини буде зустрінутий адекватною відповіддю, особливо в контексті поваги до українських військових.
- Угорщина реагувала на заборону в'їзду для командувача Сил безпілотних систем ЗСУ через його дії у Росії, проте Міністр закордонних справ України підтверджує неприйнятність таких дій.
Україна відповіла Угорщині на санкції проти “Мадяра”
За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, такий крок є відповіддю на заборону Угорщиною в'їзду на свою територію низки українських військових чиновників.
We’ve imposed an entry ban for three high-ranking Hungarian military officials.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 26, 2025
Our mirror response to Hungary’s earlier baseless entry ban for our military officials.
Hungary’s every act of disrespect will be met with adequate response, especially disrespect for our military.
Нагадаємо, 28 серпня Угорщина заборонила в'їзд у країну командувачу Сил безпілотних систем Роберту “Мадяру” Бровді через «останній напад» на нафтопровід Дружба в РФ.
Пізніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на критику свого українського колеги Андрія Сибіги після заборони на в’їзд командувача Силами безпілотних систем ЗСУ.
До того ж президент України Володимир Зеленський наказав МЗС України вжити відповідних заходів проти Угорщини.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-