Україна заборонила в'їзд трьом топвійськовим Угорщини у відповідь на санкції проти "Мадяра"
Категорія
Політика
Дата публікації

Україна заборонила в'їзд трьом топвійськовим Угорщини у відповідь на санкції проти "Мадяра"

Андрій Сибіга
Україна

Україна ввела заборону на в'їзд для трьох високопоставлених угорських військових чиновників.

Головні тези:

  • Україна ввела заборону на в'їзд для трьох високопоставлених угорських військових чиновників як реакцію на санкції проти "Мадяра".
  • Міністр закордонних справ України наголосив, що будь-який акт неповаги з боку Угорщини буде зустрінутий адекватною відповіддю, особливо в контексті поваги до українських військових.
  • Угорщина реагувала на заборону в'їзду для командувача Сил безпілотних систем ЗСУ через його дії у Росії, проте Міністр закордонних справ України підтверджує неприйнятність таких дій.

Україна відповіла Угорщині на санкції проти “Мадяра”

За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, такий крок є відповіддю на заборону Угорщиною в'їзду на свою територію низки українських військових чиновників.

Кожен акт неповаги з боку Угорщини буде зустрінутий адекватною відповіддю, особливо неповага до наших воїнів.

Андрій Сибіга

Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України

Нагадаємо, 28 серпня Угорщина заборонила в'їзд у країну командувачу Сил безпілотних систем Роберту “Мадяру” Бровді через «останній напад» на нафтопровід Дружба в РФ.

"Мадяр" відреагував на такі санкції. Він наголосив, що гроші, які Угорщина платить за російську нафту, спрямовують на виробництво ракет і дронів у РФ.

Пізніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на критику свого українського колеги Андрія Сибіги після заборони на в’їзд командувача Силами безпілотних систем ЗСУ.

До того ж президент України Володимир Зеленський наказав МЗС України вжити відповідних заходів проти Угорщини.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Угорщина та Словаччина влаштували розбірки в ЄС через Україну
Угорщина та Словаччина влаштували розбірки в ЄС через Україну
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Угорщина лякливо заборонила в'їзд командувачу СБС Бровді — Сибіга відреагував
МЗС України
Сибіга
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Угорщина зраджує Путіна під тиском Євросоюзу
Орбан

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?