Україна заборонила в'їзд трьом топвійськовим Угорщини у відповідь на санкції проти "Мадяра"

Україна ввела заборону на в'їзд для трьох високопоставлених угорських військових чиновників.

Україна відповіла Угорщині на санкції проти “Мадяра”

За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, такий крок є відповіддю на заборону Угорщиною в'їзду на свою територію низки українських військових чиновників.

Кожен акт неповаги з боку Угорщини буде зустрінутий адекватною відповіддю, особливо неповага до наших воїнів. Андрій Сибіга Міністр закордонних справ України

We’ve imposed an entry ban for three high-ranking Hungarian military officials.



Our mirror response to Hungary’s earlier baseless entry ban for our military officials.



Hungary’s every act of disrespect will be met with adequate response, especially disrespect for our military. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 26, 2025

Нагадаємо, 28 серпня Угорщина заборонила в'їзд у країну командувачу Сил безпілотних систем Роберту “Мадяру” Бровді через «останній напад» на нафтопровід Дружба в РФ.

"Мадяр" відреагував на такі санкції. Він наголосив, що гроші, які Угорщина платить за російську нафту, спрямовують на виробництво ракет і дронів у РФ. Поширити

Пізніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто відреагував на критику свого українського колеги Андрія Сибіги після заборони на в’їзд командувача Силами безпілотних систем ЗСУ.