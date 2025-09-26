Украина запретила въезд трем топ-военным Венгрии в ответ на санкции против "Мадяра"

Украина ввела запрет на въезд для троих высокопоставленных венгерских военных чиновников.

Украина ответила Венгрии на санкции против "Мадяра"

По словам Министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, такой шаг является ответом на запрет Венгрией въезда на свою территорию ряда украинских военных чиновников.

Каждый акт неуважения со стороны Венгрии будет встречен адекватным ответом, особенно неуважение наших воинов. Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины

Напомним, 28 августа Венгрия запретила въезд в страну командующему Сил беспилотных систем Роберту "Мадяру" Бровди из-за "последнего нападения" на нефтепровод Дружба в РФ.

"Мадяр" отреагировал на такие санкции. Он подчеркнул, что деньги, которые Венгрия платит за российскую нефть, направляют на производство ракет и дронов в РФ. Поделиться

Позже министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на критику своего украинского коллеги Андрея Сибиги после запрета на въезд командующего Силами беспилотных систем ВСУ.