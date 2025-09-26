Украина запретила въезд трем топ-военным Венгрии в ответ на санкции против "Мадяра"

Украина ввела запрет на въезд для троих высокопоставленных венгерских военных чиновников.
Украина ответила Венгрии на санкции против "Мадяра"
По словам Министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, такой шаг является ответом на запрет Венгрией въезда на свою территорию ряда украинских военных чиновников.
We’ve imposed an entry ban for three high-ranking Hungarian military officials.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 26, 2025
Our mirror response to Hungary’s earlier baseless entry ban for our military officials.
Hungary’s every act of disrespect will be met with adequate response, especially disrespect for our military.
Напомним, 28 августа Венгрия запретила въезд в страну командующему Сил беспилотных систем Роберту "Мадяру" Бровди из-за "последнего нападения" на нефтепровод Дружба в РФ.
Позже министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на критику своего украинского коллеги Андрея Сибиги после запрета на въезд командующего Силами беспилотных систем ВСУ.
К тому же, президент Украины Владимир Зеленский приказал МИД Украины принять соответствующие меры против Венгрии.
