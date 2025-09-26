Украина запретила въезд трем топ-военным Венгрии в ответ на санкции против "Мадяра"
Категория
Политика
Дата публикации

Украина запретила въезд трем топ-военным Венгрии в ответ на санкции против "Мадяра"

Андрей Сибига
Венгрия
Читати українською

Украина ввела запрет на въезд для троих высокопоставленных венгерских военных чиновников.

Главные тезисы

  • Украина ввела запрет на въезд для высокопоставленных венгерских военных чиновников в ответ на санкции против “Мадяра”.
  • Министр иностранных дел Украины подтвердил неприемлемость действий Венгрии и подчеркнул необходимость уважения украинских военных и их актов служения.
  • Венгрия реагировала на запрет въезда для украинского командующего беспилотных систем, вызвав недовольство со стороны Украины.

Украина ответила Венгрии на санкции против "Мадяра"

По словам Министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, такой шаг является ответом на запрет Венгрией въезда на свою территорию ряда украинских военных чиновников.

Каждый акт неуважения со стороны Венгрии будет встречен адекватным ответом, особенно неуважение наших воинов.

Андрей Сибига

Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины

Напомним, 28 августа Венгрия запретила въезд в страну командующему Сил беспилотных систем Роберту "Мадяру" Бровди из-за "последнего нападения" на нефтепровод Дружба в РФ.

"Мадяр" отреагировал на такие санкции. Он подчеркнул, что деньги, которые Венгрия платит за российскую нефть, направляют на производство ракет и дронов в РФ.

Позже министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на критику своего украинского коллеги Андрея Сибиги после запрета на въезд командующего Силами беспилотных систем ВСУ.

К тому же, президент Украины Владимир Зеленский приказал МИД Украины принять соответствующие меры против Венгрии.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Венгрия и Словакия устроили разборки в ЕС из-за Украины
Венгрия и Словакия продолжают "подпевать" Кремлю
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Венгрия пугливо запретила въезд командующему СБС Бровди — Сибига отреагировал
МИД Украины
Сибига
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Венгрия предает Путина под давлением Евросоюза
Венгрия начинает отдаляться от России

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?