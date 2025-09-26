Дроны Венгрии могли следить за приграничьем Украины — Зеленский
Дроны Венгрии могли следить за приграничьем Украины — Зеленский

Венгрия могла запустить над Украиной свои разведывательные дроны. По всей видимости, они следили за украинской оборонной промышленностью.

Главные тезисы

  • Украинские военные зафиксировали действия венгерских дронов-разведчиков на границе с Украиной.
  • Президент Украины провел совещание, на котором обсуждали ситуацию на фронте, включая Добропольскую операцию.

Зеленский заявил об обнаружении венгерских дронов на границе с Украиной

По словам Президента Украины Владимира Зеленского, он провел военное совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, начальником Генштаба Андреем Гнатовым, министром обороны Денисом Шмыгалем и заместителем руководителя ОП Павлом Палисой.

В частности, Сырский доложил о "недавних инцидентах" с дронами на украинско-венгерской границе.

Украинские военные зафиксировали мероприятия в нашем воздушном пространстве дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны. Предварительно они могли вести разведку по промышленному потенциалу в украинских приграничных районах.

Он поручил проверить все данные и срочно доложить о каждом зафиксированном факте.

Также Зеленский рассказал, что на совещании обсуждали ситуацию на фронте. Ключевое внимание было уделено Добропольской операции. По состоянию на сегодняшний день украинские воины освободили 168,8 кв км территории. При этом еще 187,7 кв. км было зачищено от российских диверсантов.

Общие потери россиян только в рамках сделки составляют почти 3 тысячи солдат, большинство из них убиты. Также идет пополнение обменного фонда.

Отдельные доклады были о ситуации в Купянске и районе, а также о украинских действиях в Харьковской и Донецкой областях.

