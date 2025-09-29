Сили безпілотних систем збили FPV-дроном російський Мі-28 — відео

Український FPV-дрон збив російський Мі-28

Про новий успіх українських воїнів повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді.

Гелікоптер Мі-28 дроном фпв ЗНИЩИЛИ пілоти 59 бригади Сил Безпілотних Систем, — заявив він. Поширити

Окрім того, Роберт “МАДЯР” Бровді одразу продемонстрував відеопідтвердження своїм словам:

Російські загарбники поки не відреагували на нову масштабну втрату для своєї армії.

Що важливо розуміти, Мі-28 (за кодифікацією НАТО: Havoc, досл. «спустошувач») — радянський та російський ударний вертоліт, призначений для пошуку і знищення в умовах активної вогневої протидії танків та іншої броньованої техніки, а також малошвидкісних повітряних цілей і живої сили противника.

Технічні характеристики: