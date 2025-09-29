Сили безпілотних систем збили FPV-дроном російський Мі-28 — відео

29 вересня стало відомо, що пілоти 59-ї бригади Сил безпілотних систем знищили FPV-дроном російський ударний вертоліт Мі-28.
Головні тези:
- Новий успіх СБС підтвердив Роберт Бровді.
- Мі-28 призначений для знищення танків та іншої броньованої техніки, а також повітряних цілей і живої сили.
Український FPV-дрон збив російський Мі-28
Про новий успіх українських воїнів повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді.
Окрім того, Роберт “МАДЯР” Бровді одразу продемонстрував відеопідтвердження своїм словам:
Російські загарбники поки не відреагували на нову масштабну втрату для своєї армії.
Що важливо розуміти, Мі-28 (за кодифікацією НАТО: Havoc, досл. «спустошувач») — радянський та російський ударний вертоліт, призначений для пошуку і знищення в умовах активної вогневої протидії танків та іншої броньованої техніки, а також малошвидкісних повітряних цілей і живої сили противника.
Технічні характеристики:
Екіпаж: 2 чол. (пілот та штурман-оператор)
Довжина фюзеляжу: 17,05 м
Висота: 3,82 м
Ширина: 5,89 м
Діаметр несучого гвинта: 17,5 м
Діаметр рульового гвинта: 3,85 м
Маса порожнього: 8 095 кг
Нормальна злітна маса: 10 900 кг
Максимальна злітна маса: 12 100 кг
Маса палива у внутрішніх баках: 1500 кг
Силова установка: 2 × ТВаД ВК-2500/ВК-2500П
Потужність двигунів: 2 × 2400/2500 к. с. (на злітному режимі)
