Сили безпілотних систем збили FPV-дроном російський Мі-28 — відео
Україна
Дата публікації

Сили безпілотних систем збили FPV-дроном російський Мі-28 — відео

Сили безпілотних систем
Мі-28

29 вересня стало відомо, що пілоти 59-ї бригади Сил безпілотних систем знищили FPV-дроном російський ударний вертоліт Мі-28.

Головні тези:

  • Новий успіх СБС підтвердив Роберт Бровді.
  • Мі-28 призначений для знищення танків та іншої броньованої техніки, а також повітряних цілей і живої сили.

Український FPV-дрон збив російський Мі-28

Про новий успіх українських воїнів повідомив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді.

Гелікоптер Мі-28 дроном фпв ЗНИЩИЛИ пілоти 59 бригади Сил Безпілотних Систем, — заявив він.

Окрім того, Роберт “МАДЯР” Бровді одразу продемонстрував відеопідтвердження своїм словам:

Російські загарбники поки не відреагували на нову масштабну втрату для своєї армії.

Що важливо розуміти, Мі-28 (за кодифікацією НАТО: Havoc, досл. «спустошувач») — радянський та російський ударний вертоліт, призначений для пошуку і знищення в умовах активної вогневої протидії танків та іншої броньованої техніки, а також малошвидкісних повітряних цілей і живої сили противника.

Технічні характеристики:

  • Екіпаж: 2 чол. (пілот та штурман-оператор)

  • Довжина фюзеляжу: 17,05 м

  • Висота: 3,82 м

  • Ширина: 5,89 м

  • Діаметр несучого гвинта: 17,5 м

  • Діаметр рульового гвинта: 3,85 м

  • Маса порожнього: 8 095 кг

  • Нормальна злітна маса: 10 900 кг

  • Максимальна злітна маса: 12 100 кг

  • Маса палива у внутрішніх баках: 1500 кг

  • Силова установка: 2 × ТВаД ВК-2500/ВК-2500П

  • Потужність двигунів: 2 × 2400/2500 к. с. (на злітному режимі)

