Сили оборони України атакували завод “Електродеталь” на Брянщині

Вранці 29 вересня Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що українські воїни успішно уразили російське підприємство, що виготовляє продукцію для військових потреб. Що важливо розуміти, йдеться про ВАТ “Карачевский завод “Електродеталь”.

На Брянщині палає завод “Електродеталь”

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, у межах зниження спроможностей окупаційної армії ворога підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, під час ракетного удару здійснили пуск чотирьох виробів.

Що важливо розуміти, дальність польоту — понад 240 кілометрів.

Цього разу головною ціллю був ВАТ “Карачевский завод “Електродеталь”, що знаходиться у місті Карачев Брянської області Росії.

Генштаб звертає увагу на те, що він займається виробництвом різноманітних електричних з'єднувачів для військових та загальнопромислових застосувань, зокрема низькочастотні, високочастотні та комбіновані з'єднувачі.

Продукція використовується в авіакосмічній, електронній, приладобудівній та інших галузях. Це, зокрема, з'єднувачі для друкованих плат, військової техніки, літаків, антен, базових станцій та інших систем, а також компоненти для різних вимірювальних приладів.

Згідно з даними українських воїнів, на території об’єкта почалися вибухи та пожежа.

Наслідки атаки будуть оголошені згодом.