Силы обороны Украины атаковали завод "Электродеталь" на Брянщине
Силы обороны Украины атаковали завод "Электродеталь" на Брянщине

Генштаб ВСУ
На Брянщине горит завод "Электродеталь"
Читати українською

Утром 29 сентября Генштаб ВСУ официально подтвердил, что украинские воины успешно поразили российское предприятие, производящее продукцию для военных нужд. Что важно понимать, речь идет об ОАО “Карачевский завод “Электродеталь”.

Главные тезисы

  • По предварительным данным, для атаки были использованы украинские ракеты "Нептун".
  • Начались взрывы и пожар на территории вражеского объекта.

На Брянщине горит завод "Электродеталь"

Как сообщает Генштаб ВСУ, в рамках снижения способностей оккупационной армии врага подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны во время ракетного удара осуществили пуск четырех изделий.

Что важно понимать, дальность полета — более 240 км.

На этот раз главной целью было ОАО “Карачевский завод “Электродеталь”, находящееся в городе Карачев в Брянской области России.

Генштаб обращает внимание на то, что он занимается производством различных электрических соединителей для военных и общепромышленных применений, в частности низкочастотные, высокочастотные и комбинированные соединители.

Продукция используется в авиакосмической, электронной, приборостроительной и других отраслях. Это, в частности, разъемы для печатных плат, военной техники, самолетов, антенн, базовых станций и других систем, а также компоненты для различных измерительных приборов.

По данным украинских воинов, на территории объекта начались взрывы и пожар.

Последствия атаки будут объявлены чуть позже.

Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

