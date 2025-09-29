"Це наша війна". Туск звернувся до Заходу щодо допомоги Україні

Польський прем'єр Дональд Туск закликав інші країни нарешті зрозуміти, що загарбницька війна Росії проти України – це не чужий конфлікт, а "наша війна".
Головні тези:
- Прем'єр Польщі наголосив, що російсько-українська війна дійсно може розростися.
- Єдиний спосіб цього не допустити ― забезпечити якомога швидшу перемогу України.
Туск закликав не кидати Україну напризволяще
З заявою з цього приводу він виступив під час відкриття Варшавського форуму безпеки.
Туск звернув увагу на те, що ключова місія лідерів думок — достукатися до "глибин умів і сердець" західної та трансатлантичної спільноти, щоб вони врешті зрозуміли просту істину: триває війна, і мир не є чимось гарантованим назавжди.
Польський прем'єр зізнався, що навіть в його країні лунають заяви, про те, що це (війна Росії проти України — ред.) “не наша війна і вона нас не повинна цікавити.”
За його словами, завдання Польщі та всіх союзників Києва доволі чітке й однозначне — Україна повинна перемогти.
