"Це наша війна". Туск звернувся до Заходу щодо допомоги Україні
"Це наша війна". Туск звернувся до Заходу щодо допомоги Україні

Туск
Джерело:  RMF 24

Польський прем'єр Дональд Туск закликав інші країни нарешті зрозуміти, що загарбницька війна Росії проти України – це не чужий конфлікт, а "наша війна".

Головні тези:

  • Прем'єр Польщі наголосив, що російсько-українська війна дійсно може розростися.
  • Єдиний спосіб цього не допустити ― забезпечити якомога швидшу перемогу України.

Туск закликав не кидати Україну напризволяще

З заявою з цього приводу він виступив під час відкриття Варшавського форуму безпеки.

Туск звернув увагу на те, що ключова місія лідерів думок — достукатися до "глибин умів і сердець" західної та трансатлантичної спільноти, щоб вони врешті зрозуміли просту істину: триває війна, і мир не є чимось гарантованим назавжди.

Польський прем'єр зізнався, що навіть в його країні лунають заяви, про те, що це (війна Росії проти України — ред.) “не наша війна і вона нас не повинна цікавити.”

Ми повинні усвідомлювати… що це наша війна, бо війна в Україні є лише частиною того моторошного проєкту, який час від часу з'являється у світі. І мета цього політичного проєкту завжди однакова. Як поневолити народи, як позбавити свободи окремих людей, що зробити, щоб тріумфували авторитаризм, деспотизм, жорстокість, відсутність прав людини.

За його словами, завдання Польщі та всіх союзників Києва доволі чітке й однозначне — Україна повинна перемогти.

