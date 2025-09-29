"Это наша война". Туск обратился к Западу касательно помощи Украине
Категория
Политика
Дата публикации

"Это наша война". Туск обратился к Западу касательно помощи Украине

Туск
Read in English
Читати українською
Источник:  RMF 24

Польский премьер Дональд Туск призвал другие страны наконец-то понять, что захватническая война России против Украины – это не чужой конфликт, а "наша война".

Главные тезисы

  • Премьер Польши отметил, что российско-украинская война действительно может разрастись.
  • Единственный способ этого не допустить ― обеспечить скорейшую победу Украины.

Туск призвал не бросать Украину на произвол судьбы

С заявлением на этот счет он выступил во время открытия Варшавского форума безопасности.

Туск обратил внимание на то, что ключевая миссия лидеров мыслей — достучаться до "глубин умов и сердец" западного и трансатлантического сообщества, чтобы они наконец поняли простую истину: идет война, и мир не является чем-то гарантированным навсегда.

Польский премьер признался, что даже в его стране раздаются заявления о том, что это (война России против Украины — ред.) "не наша война и она нас не должна интересовать".

Мы должны отдавать себе отчет в том, что это наша война, потому что война в Украине является лишь частью того жуткого проекта, который время от времени появляется в мире. И цель этого политического проекта всегда одинакова. Как поработить народы, как лишить свободы отдельных людей, что сделать, чтобы торжествовали авторитаризм, деспотизм, жестокость, отсутствие прав человека.

Дональд Туск

Дональд Туск

Премьер-министр Польши

По его словам, задача Польши и всех союзников Киева достаточно четкая и однозначная — Украина должна победить.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Неизвестные дроны заметили у базы ВМС Швеции
Неизвестные дроны зафиксировали в Швеции
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Силы беспилотных систем сбили FPV-дроном российский Ми-8 — видео
Силы беспилотных систем
Украинский FPV-дрон сбил российский Ми-28
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Силы обороны Украины атаковали завод "Электродеталь" на Брянщине
Генштаб ВСУ
На Брянщине горит завод "Электродеталь"

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?