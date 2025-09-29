"Это наша война". Туск обратился к Западу касательно помощи Украине

Польский премьер Дональд Туск призвал другие страны наконец-то понять, что захватническая война России против Украины – это не чужой конфликт, а "наша война".
Главные тезисы
- Премьер Польши отметил, что российско-украинская война действительно может разрастись.
- Единственный способ этого не допустить ― обеспечить скорейшую победу Украины.
Туск призвал не бросать Украину на произвол судьбы
С заявлением на этот счет он выступил во время открытия Варшавского форума безопасности.
Туск обратил внимание на то, что ключевая миссия лидеров мыслей — достучаться до "глубин умов и сердец" западного и трансатлантического сообщества, чтобы они наконец поняли простую истину: идет война, и мир не является чем-то гарантированным навсегда.
Польский премьер признался, что даже в его стране раздаются заявления о том, что это (война России против Украины — ред.) "не наша война и она нас не должна интересовать".
По его словам, задача Польши и всех союзников Киева достаточно четкая и однозначная — Украина должна победить.
