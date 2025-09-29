"Это наша война". Туск обратился к Западу касательно помощи Украине

Польский премьер Дональд Туск призвал другие страны наконец-то понять, что захватническая война России против Украины – это не чужой конфликт, а "наша война".

Туск призвал не бросать Украину на произвол судьбы

С заявлением на этот счет он выступил во время открытия Варшавского форума безопасности.

Туск обратил внимание на то, что ключевая миссия лидеров мыслей — достучаться до "глубин умов и сердец" западного и трансатлантического сообщества, чтобы они наконец поняли простую истину: идет война, и мир не является чем-то гарантированным навсегда.

Польский премьер признался, что даже в его стране раздаются заявления о том, что это (война России против Украины — ред.) "не наша война и она нас не должна интересовать".

Мы должны отдавать себе отчет в том, что это наша война, потому что война в Украине является лишь частью того жуткого проекта, который время от времени появляется в мире. И цель этого политического проекта всегда одинакова. Как поработить народы, как лишить свободы отдельных людей, что сделать, чтобы торжествовали авторитаризм, деспотизм, жестокость, отсутствие прав человека. Дональд Туск Премьер-министр Польши

По его словам, задача Польши и всех союзников Киева достаточно четкая и однозначная — Украина должна победить.