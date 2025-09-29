Вступ України в ЄС. Глава Євроради представив свій план

Згідно з даними ЗМІ, президент Європейської ради Антоніу Кошта наразі робить все можливе, щоб добитися вступу України до ЄС попри опір Угорщини. Що важливо розуміти, це відбувається напередодні ключового саміту лідерів Євросоюзу в Копенгагені цього тижня.

Глава Євроради бореться за майбутнє України в Європі

Як вдалося дізнатися інсайдерам, Кошта намагається отримати підтримку столиць блоку.

Наразі його головна мета — розблокувати переговори щодо майбутнього членства України та Молдови.

Це ще одна відчайдушна спроба обійти опозицію угорського лідера Віктора Орбана, який використовує право вето, щоб заблокувати шлях України до ЄС.

На переконання Кошти, так звані переговорні кластери можна було б відкривати за згоди кваліфікованої більшості країн ЄС, а не лише за одностайного рішення.

Для закриття кластерів і надалі буде потрібна підтримка всіх столиць ЄС, але зниження порогу для початку переговорів дало б змогу Україні та Молдові розпочати необхідні реформи, щоб продемонструвати прогрес у наближенні до стандартів ЄС. Поширити

Саме це дало б можливість просувати заявки Києва та Кишинева вперед, навіть якщо одна чи дві країни виступатимуть проти.