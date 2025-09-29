Вступ України в ЄС. Глава Євроради представив свій план

Згідно з даними ЗМІ, президент Європейської ради Антоніу Кошта наразі робить все можливе, щоб добитися вступу України до ЄС попри опір Угорщини. Що важливо розуміти, це відбувається напередодні ключового саміту лідерів Євросоюзу в Копенгагені цього тижня.
Головні тези:
- Ініціатива передбачає розблокування переговорів за згоди більшості країн ЄС.
- Розширення блоку є ключовою ціллю для президента Європейської ради.
Глава Євроради бореться за майбутнє України в Європі
Як вдалося дізнатися інсайдерам, Кошта намагається отримати підтримку столиць блоку.
Наразі його головна мета — розблокувати переговори щодо майбутнього членства України та Молдови.
Це ще одна відчайдушна спроба обійти опозицію угорського лідера Віктора Орбана, який використовує право вето, щоб заблокувати шлях України до ЄС.
На переконання Кошти, так звані переговорні кластери можна було б відкривати за згоди кваліфікованої більшості країн ЄС, а не лише за одностайного рішення.
Саме це дало б можливість просувати заявки Києва та Кишинева вперед, навіть якщо одна чи дві країни виступатимуть проти.
Кошта намагався схилити на свій бік лідерів Європи під час нещодавнього "турне столицями", а також на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку минулого тижня.
