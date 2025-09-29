Вступление Украины в ЕС. Глава Евросовета придумал новый план
Вступление Украины в ЕС. Глава Евросовета придумал новый план

Глава Евросовета борется за будущее Украины в Европе
Источник:  Politico

Согласно данным СМИ, президент Европейского совета Антониу Кошта сейчас делает все возможное, чтобы добиться вступления Украины в ЕС, несмотря на сопротивление Венгрии. Что важно понимать, это происходит в преддверии ключевого саммита лидеров Евросоюза в Копенгагене на этой неделе.

Главные тезисы

  • Инициатива предусматривает разблокирование переговоров при согласии большинства стран ЕС.
  • Расширение блока является ключевой целью президента Европейского совета.

Глава Евросовета борется за будущее Украины в Европе

Как удалось узнать инсайдерам, Кошта пытается получить поддержку столиц блока.

Его главная цель — разблокировать переговоры о будущем членстве Украины и Молдовы.

Это еще одна отчаянная попытка обойти опозицию лидера Венгрии Виктора Орбана, использующего право вето, чтобы заблокировать путь Украины в ЕС.

По мнению Кошты, так называемые переговорные кластеры можно было бы открывать с согласия квалифицированного большинства стран ЕС, а не только при единодушном решении.

Для закрытия кластеров и в дальнейшем потребуется поддержка всех столиц ЕС, но снижение порога для начала переговоров позволило Украине и Молдове начать необходимые реформы, чтобы продемонстрировать прогресс в приближении к стандартам ЕС.

Именно это даст возможность продвигать заявки Киева и Кишинева вперед, даже если одна или две страны будут выступать против.

Кошта пытался склонить на свою сторону лидеров Европы во время недавнего "турне по столицам", а также на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке на прошлой неделе.

