Вступление Украины в ЕС. Глава Евросовета придумал новый план

Согласно данным СМИ, президент Европейского совета Антониу Кошта сейчас делает все возможное, чтобы добиться вступления Украины в ЕС, несмотря на сопротивление Венгрии. Что важно понимать, это происходит в преддверии ключевого саммита лидеров Евросоюза в Копенгагене на этой неделе.
Главные тезисы
- Инициатива предусматривает разблокирование переговоров при согласии большинства стран ЕС.
- Расширение блока является ключевой целью президента Европейского совета.
Глава Евросовета борется за будущее Украины в Европе
Как удалось узнать инсайдерам, Кошта пытается получить поддержку столиц блока.
Его главная цель — разблокировать переговоры о будущем членстве Украины и Молдовы.
Это еще одна отчаянная попытка обойти опозицию лидера Венгрии Виктора Орбана, использующего право вето, чтобы заблокировать путь Украины в ЕС.
По мнению Кошты, так называемые переговорные кластеры можно было бы открывать с согласия квалифицированного большинства стран ЕС, а не только при единодушном решении.
Именно это даст возможность продвигать заявки Киева и Кишинева вперед, даже если одна или две страны будут выступать против.
Кошта пытался склонить на свою сторону лидеров Европы во время недавнего "турне по столицам", а также на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке на прошлой неделе.
