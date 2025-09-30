"Мы договорились". ЕС объявил о масштабном договоре с Украиной

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен официально подтвердила, что с Украиной достигнута договоренность о направлении двух миллиардов евро на технологию дронов.

Что известно о новом соглашении ЕС и Украины

По словам Урсулы фон дер Ляен, по состоянию на сегодняшний день крайне важно продолжать и усиливать военную поддержку Украины.

Она также добавила, что именно Украину можно считать "первой линией нашей обороны".

Поэтому, конкретно, мы договорились с Украиной, что в общей сложности 2 миллиарда евро будут потрачены на беспилотные летательные аппараты. Теперь это позволяет Украине наращивать объемы и использовать свой потенциал в полной мере. Урсула фон дер Ляен Президент Еврокомиссии

Более того, это даст официальному Брюсселю возможность воспользоваться преимуществами этой технологии.

Как уже упоминалось ранее, несколько недель назад глава Еврокомиссии объявил о выделении авансом 6 млрд евро кредита на производство дронов для Украины.

Он финансирован за счет прибылей от замороженных российских активов.