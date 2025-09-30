"Мы договорились". ЕС объявил о масштабном договоре с Украиной
Категория
Политика
Дата публикации

"Мы договорились". ЕС объявил о масштабном договоре с Украиной

Что известно о новом соглашении ЕС и Украины
Читати українською

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен официально подтвердила, что с Украиной достигнута договоренность о направлении двух миллиардов евро на технологию дронов.

Главные тезисы

  • Глава Еврокомиссии отметила важность поддержки Украины и определила ее как первую линию обороны ЕС.
  • Инициатива будет способствовать увеличению объемов и эффективности использования беспилотных летательных аппаратов украинской армией.

Что известно о новом соглашении ЕС и Украины

По словам Урсулы фон дер Ляен, по состоянию на сегодняшний день крайне важно продолжать и усиливать военную поддержку Украины.

Она также добавила, что именно Украину можно считать "первой линией нашей обороны".

Поэтому, конкретно, мы договорились с Украиной, что в общей сложности 2 миллиарда евро будут потрачены на беспилотные летательные аппараты. Теперь это позволяет Украине наращивать объемы и использовать свой потенциал в полной мере.

Урсула фон дер Ляен

Урсула фон дер Ляен

Президент Еврокомиссии

Более того, это даст официальному Брюсселю возможность воспользоваться преимуществами этой технологии.

Как уже упоминалось ранее, несколько недель назад глава Еврокомиссии объявил о выделении авансом 6 млрд евро кредита на производство дронов для Украины.

Он финансирован за счет прибылей от замороженных российских активов.

Также на фоне последних событий еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс призвал экстренно разработать "стену дронов" на восточном фланге ЕС.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Дальнобойные удары по РФ. Кремль отреагировал на решение Трампа
Кремль изучает возможные последствия нового решения Трампа
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Запад наносит по Путину 3 мощных удара в ответ на эскалацию
Путин
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ССО поразили радиолокационную станцию ЗРК С-400 "Триумф" в Крыму
ССО
ССО уничтожили еще одну вражескую цель

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?