"Мы договорились". ЕС объявил о масштабном договоре с Украиной

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен официально подтвердила, что с Украиной достигнута договоренность о направлении двух миллиардов евро на технологию дронов.
Главные тезисы
- Глава Еврокомиссии отметила важность поддержки Украины и определила ее как первую линию обороны ЕС.
- Инициатива будет способствовать увеличению объемов и эффективности использования беспилотных летательных аппаратов украинской армией.
Что известно о новом соглашении ЕС и Украины
По словам Урсулы фон дер Ляен, по состоянию на сегодняшний день крайне важно продолжать и усиливать военную поддержку Украины.
Она также добавила, что именно Украину можно считать "первой линией нашей обороны".
Более того, это даст официальному Брюсселю возможность воспользоваться преимуществами этой технологии.
Как уже упоминалось ранее, несколько недель назад глава Еврокомиссии объявил о выделении авансом 6 млрд евро кредита на производство дронов для Украины.
Он финансирован за счет прибылей от замороженных российских активов.
Также на фоне последних событий еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс призвал экстренно разработать "стену дронов" на восточном фланге ЕС.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-