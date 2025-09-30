"Ми домовилися". ЄС оголосив про масштабний договір з Україною
Категорія
Політика
Дата публікації

"Ми домовилися". ЄС оголосив про масштабний договір з Україною

Урсула фон дер Ляєн та Макрон

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно підтвердила, що з Україною досягнуто домовленості щодо спрямування двох мільярдів євро на технологію дронів.

Головні тези:

  • Очільниця Єврокомісії наголосила на важливості підтримки України та визначила її як першу лінію оборони ЄС.
  • Ініціатива сприятиме збільшенню обсягів та ефективності використання безпілотних літальних апаратів українською армією.

Що відомо про нову угоду ЄС та України

За словами Урсули фон дер Ляєн, станом на сьогодні вкрай важливо продовжувати і посилювати військову підтримку України.

Вона також додала, що саме Україну можна вважати “першою лінією нашої оборони".

Тому, конкретно, ми домовилися з Україною, що загалом 2 мільярди євро буде витрачено на безпілотні літальні апарати. Тепер це дає змогу Україні нарощувати обсяги і використовувати свій потенціал повною мірою.

Урсула фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн

Президентка Єврокомісії

Ба більше, вказано, це дасть офіційному Брюсселю можливість скористатися перевагами цієї технології.

Як уже згадувалося раніше, кілька тижнів тому очільниця Єврокомісії оголосила про виділення авансом 6 млрд євро кредиту на виробництво дронів для України.

Він фінансований коштом прибутків від заморожених російських активів,

Також на тлі останніх подій єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс закликав екстрено розробити "стіну дронів" на східному фланзі ЄС.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Далекобійні удари по РФ. Кремль відреагував на рішення Трампа
Кремль вивчає можливі наслідки нового рішення Трампа
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Захід завдає по Путіну 3 потужних удари у відповідь на ескалацію
Путін
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ССО уразили радіолокаційну станцію ЗРК С-400 "Тріумф" у Криму
ССО
ССО вполювали нову ворожу ціль

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?