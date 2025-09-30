"Ми домовилися". ЄС оголосив про масштабний договір з Україною

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно підтвердила, що з Україною досягнуто домовленості щодо спрямування двох мільярдів євро на технологію дронів.

Що відомо про нову угоду ЄС та України

За словами Урсули фон дер Ляєн, станом на сьогодні вкрай важливо продовжувати і посилювати військову підтримку України.

Вона також додала, що саме Україну можна вважати “першою лінією нашої оборони".

Тому, конкретно, ми домовилися з Україною, що загалом 2 мільярди євро буде витрачено на безпілотні літальні апарати. Тепер це дає змогу Україні нарощувати обсяги і використовувати свій потенціал повною мірою. Урсула фон дер Ляєн Президентка Єврокомісії

Ба більше, вказано, це дасть офіційному Брюсселю можливість скористатися перевагами цієї технології.

Як уже згадувалося раніше, кілька тижнів тому очільниця Єврокомісії оголосила про виділення авансом 6 млрд євро кредиту на виробництво дронів для України.

Він фінансований коштом прибутків від заморожених російських активів,