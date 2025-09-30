"Ми домовилися". ЄС оголосив про масштабний договір з Україною

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно підтвердила, що з Україною досягнуто домовленості щодо спрямування двох мільярдів євро на технологію дронів.
Головні тези:
- Очільниця Єврокомісії наголосила на важливості підтримки України та визначила її як першу лінію оборони ЄС.
- Ініціатива сприятиме збільшенню обсягів та ефективності використання безпілотних літальних апаратів українською армією.
Що відомо про нову угоду ЄС та України
За словами Урсули фон дер Ляєн, станом на сьогодні вкрай важливо продовжувати і посилювати військову підтримку України.
Вона також додала, що саме Україну можна вважати “першою лінією нашої оборони".
Ба більше, вказано, це дасть офіційному Брюсселю можливість скористатися перевагами цієї технології.
Як уже згадувалося раніше, кілька тижнів тому очільниця Єврокомісії оголосила про виділення авансом 6 млрд євро кредиту на виробництво дронів для України.
Він фінансований коштом прибутків від заморожених російських активів,
Також на тлі останніх подій єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс закликав екстрено розробити "стіну дронів" на східному фланзі ЄС.
