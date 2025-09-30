Україна отримає винищувачі Gripen, але є "але"
Україна отримає винищувачі Gripen, але є "але"

Gripen для України - що відомо
Read in English
Джерело:  online.ua

Не так давно перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк офіційно підтвердив, що Повітряні сили ЗСУ розраховують на отримання літаків Gripen. Головна проблема полягає в тому, що це не станеться в найближчому майбутньому.

Головні тези:

  • Відсутність суттєвих зрушень у питанні надання літаків Gripen Україні наразі гальмує процес.
  • Київ націлений на отримання версій JAS 39 С/D та Gripen E.

Gripen для України — що відомо

Що важливо розуміти, JAS 39 Gripen (швед. Gripen — грифон)  — шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який розробила та виробляє компанія Saab.

Міністерство оборони Швеції заявило журналістам, що станом на сьогодні жодних суттєвих зрушень у питанні надання цих літаків Україні немає.

Робота триває, і ми не маємо жодної нової інформації з цього питання… Ми ведемо конструктивний і глибокий діалог з Україною, — йдеться в заяві оборонного відомства.

Як зазначає видання Expressen, українська армія націлена на отримання JAS 39 у версії C/D, а також купівлю нових літаків у версії Gripen E.

Журналісти звертають увагу на те, що у першому випадку йдеться про досить старі машини, що не можуть похизуватися ефективними бойовими можливостями.

Насамперед йдеться про бойове навантаження та радіус дії, що є відносно невеликими.

Що важливо розуміти, Gripen E — значно потужніший літак, який відповідає всім сучасним вимогам до винищувачів покоління 4+.

