Українські військові розпочали розгортання в Данії — що відбувається

29 вересня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що українські воїни розпочали розгортання своєї місії в Данії. Головна мета — поділитися власним досвідом захисту від дронів.
Головні тези:
- Зеленський вказав на важливість українського досвіду та технологій у створенні європейської «Стіни дронів».
- Місія в Данії сприятиме співпраці України з іншими європейськими країнами.
Зеленський оголосив про нову місію України
Глава держави звертає увагу на те, що саме досвід нашої країни — найбільш актуальний зараз у Європі.
На переконання Зеленського, український досвід, фахівці та технології можуть стати базою майбутньої європейської «Стіни дронів».
Що важливо розуміти, йдеться про дійсно глобальний проєкт, який гарантуватиме безпеку в небі.
Президент України уже заслухав доповідь головкома Олександра Сирського про перший звіт команди з Данії.
