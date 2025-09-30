Українські військові розпочали розгортання в Данії — що відбувається
Українські військові розпочали розгортання в Данії — що відбувається

Володимир Зеленський
Зеленський оголосив про нову місію України
Read in English

29 вересня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що українські воїни розпочали розгортання своєї місії в Данії. Головна мета — поділитися власним досвідом захисту від дронів. 

Головні тези:

  • Зеленський вказав на важливість українського досвіду та технологій у створенні європейської «Стіни дронів».
  • Місія в Данії сприятиме співпраці України з іншими європейськими країнами.

Зеленський оголосив про нову місію України

Наші військові розпочали розгортання в Данії місії для поширення українського досвіду захисту від дронів. Хлопці прибули для участі у спільних із партнерами навчаннях, які можуть стати основою для нової системи протидії російським і будь-яким іншим дронам.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Глава держави звертає увагу на те, що саме досвід нашої країни — найбільш актуальний зараз у Європі.

На переконання Зеленського, український досвід, фахівці та технології можуть стати базою майбутньої європейської «Стіни дронів».

Що важливо розуміти, йдеться про дійсно глобальний проєкт, який гарантуватиме безпеку в небі.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Президент України уже заслухав доповідь головкома Олександра Сирського про перший звіт команди з Данії.

Доручив Головнокомандувачу ЗСУ, міністру оборони України, секретарю РНБО України працювати оперативно з усіма партнерами у Європі, які реально здатні розгорнути систему протидії дронам. Результати місії в Данії сформують відповідні рамки для співпраці й з іншими європейськими країнами.

