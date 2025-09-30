США пояснили різку зміну курсу щодо Білорусі

Команда американського лідера Дональда Трампа стверджує, що неочікуване “потепління” у відносинах з Білоруссю, якою керує диктатор Олександр Лукашенко, пов’язане зі спробами США "забезпечити лінії зв'язку" з нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним.

Чого добивається команда Трампа

З заявою з цього приводу виступив спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог.

Він чітко дав зрозуміти, щоб без діалогу з Лукашенком вкрай важко достукатися до Путіна та передати йому всі важливі пропозиції й вимоги:

Ми не знаємо, що він (Лукашенко — ред.) говорить, але ми знаємо, що він розмовляє з ним (Путіним — ред.). Але що ми зробили, так це налагодили зв'язок, щоб забезпечити відкритість ліній зв'язку, щоб ми могли переконатися, що всі наші повідомлення передаються президенту Путіну. Кіт Келлог Спецпредставник президента США з питань України

Як зазначив дипломат, для налагодження відносин з Мінськом Штати вирішили скасувати санкції проти білоруської державної авіакомпанії "Белавіа".

Келлог також відверто зізнався, що спочатку Білий дім не планував звільняти політв'язнів режиму Лукашенка.

За його словами, успіх у звільненні деяких політичних бранців був позитивним моментом, однак ключова ціль пошук найкращого рішення для завершення війни РФ проти України.

Келлог запевнив ЗМІ, що Штати не є "наївними" щодо режиму Лукашенка: