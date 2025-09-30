США пояснили різку зміну курсу щодо Білорусі

Команда американського лідера Дональда Трампа стверджує, що неочікуване “потепління” у відносинах з Білоруссю, якою керує диктатор Олександр Лукашенко, пов’язане зі спробами США "забезпечити лінії зв'язку" з нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним.
Головні тези:
- Скасування санкцій проти авіакомпанії “Белавіа” - один із кроків у налагодженні відносин з Мінськом.
- США не планували звільняти політв'язнів у Білорусі, однак це стало позитивним сигналом.
Чого добивається команда Трампа
З заявою з цього приводу виступив спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог.
Він чітко дав зрозуміти, щоб без діалогу з Лукашенком вкрай важко достукатися до Путіна та передати йому всі важливі пропозиції й вимоги:
Як зазначив дипломат, для налагодження відносин з Мінськом Штати вирішили скасувати санкції проти білоруської державної авіакомпанії "Белавіа".
Келлог також відверто зізнався, що спочатку Білий дім не планував звільняти політв'язнів режиму Лукашенка.
За його словами, успіх у звільненні деяких політичних бранців був позитивним моментом, однак ключова ціль пошук найкращого рішення для завершення війни РФ проти України.
Келлог запевнив ЗМІ, що Штати не є "наївними" щодо режиму Лукашенка:
