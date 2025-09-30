США пояснили різку зміну курсу щодо Білорусі
Категорія
Світ
Дата публікації

США пояснили різку зміну курсу щодо Білорусі

Лукашенко
Джерело:  The Guardian

Команда американського лідера Дональда Трампа стверджує, що неочікуване “потепління” у відносинах з Білоруссю, якою керує диктатор Олександр Лукашенко, пов’язане зі спробами США "забезпечити лінії зв'язку" з нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним.

Головні тези:

  • Скасування санкцій проти авіакомпанії “Белавіа” - один із кроків у налагодженні відносин з Мінськом.
  • США не планували звільняти політв'язнів у Білорусі, однак це стало позитивним сигналом.

Чого добивається команда Трампа

З заявою з цього приводу виступив спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог.

Він чітко дав зрозуміти, щоб без діалогу з Лукашенком вкрай важко достукатися до Путіна та передати йому всі важливі пропозиції й вимоги:

Ми не знаємо, що він (Лукашенко — ред.) говорить, але ми знаємо, що він розмовляє з ним (Путіним — ред.). Але що ми зробили, так це налагодили зв'язок, щоб забезпечити відкритість ліній зв'язку, щоб ми могли переконатися, що всі наші повідомлення передаються президенту Путіну.

Кіт Келлог

Кіт Келлог

Спецпредставник президента США з питань України

Як зазначив дипломат, для налагодження відносин з Мінськом Штати вирішили скасувати санкції проти білоруської державної авіакомпанії "Белавіа".

Келлог також відверто зізнався, що спочатку Білий дім не планував звільняти політв'язнів режиму Лукашенка.

За його словами, успіх у звільненні деяких політичних бранців був позитивним моментом, однак ключова ціль пошук найкращого рішення для завершення війни РФ проти України.

Келлог запевнив ЗМІ, що Штати не є "наївними" щодо режиму Лукашенка:

Ми знаємо, що якщо він звільнить одного (ув'язненого), то, ймовірно, захопить ще двох.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Лукашенко не збирається звільняти політв'язнів після прохання Трампа
Лукашенко
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Сі Цзіньпін і Лукашенко публічно зганьбилися у День Незалежності України
Сі та Лукашенко продовжують вдавати з себе “друзів” України
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Лукашенко лякає НАТО "миттєвою відповіддю" на збиття літаків-порушників
Лукашенко

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?