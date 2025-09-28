Лукашенко лякає НАТО "миттєвою відповіддю" на збиття літаків-порушників
Категорія
Світ
Дата публікації

Лукашенко лякає НАТО "миттєвою відповіддю" на збиття літаків-порушників

Лукашенко
Джерело:  online.ua

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко пригрозив, що у разі збиття літаків, які порушують повітряний простір НАТО, "відповідь прилетить миттєво".

Головні тези:

  • Лукашенко загрожує миттєвою відповіддю на можливе збиття літаків-порушників у повітряному просторі НАТО.
  • Президент Білорусі висловив свої застереження щодо можливих “афер” зі збиття літаків.

Лукашенко погрожує НАТО відповіддю на збиття літаків-порушників

У розмові з російським пропагандистом Павлом Зарубіним білоруський диктатор поділився своїми міркуваннями на тему потенційного збиття літаків, які порушують повітряний простір Альянсу, сказавши, що "базікати можна і в публічному просторі будь-які афери запускати".

А коли дійде до справи — ось ви потім побачите, що вони збиватимуть і як. Що, вони збиватимуть на нашій території білоруські літальні апарати — літаки, вертольоти?

Лукашенко далі нагадав, що часто літає в Біловезьку пущу, що біля кордону з Польщею.

Вони що, вертоліт президента збиватимуть або там якийсь військовий вертоліт супроводу? Так відповідь же прилетить миттєво. Це ж не війна в Україні.

Самопроголошений президент Білорусі також поскаржився на заяви, що напад на країну НАТО означатиме, що "вони будуть захищатися і мало не на нас нападати".

А ми що, будемо, вибачте мене, соплі жувати?

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Хоч завтра все організую". Лукашенко розкрив теми переговорів з Трампом щодо України
Лукашенко
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Лукашенко не збирається звільняти політв'язнів після прохання Трампа
Лукашенко
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Сі Цзіньпін і Лукашенко публічно зганьбилися у День Незалежності України
Сі та Лукашенко продовжують вдавати з себе “друзів” України

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?