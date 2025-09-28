Лукашенко лякає НАТО "миттєвою відповіддю" на збиття літаків-порушників

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко пригрозив, що у разі збиття літаків, які порушують повітряний простір НАТО, "відповідь прилетить миттєво".

Лукашенко погрожує НАТО відповіддю на збиття літаків-порушників

У розмові з російським пропагандистом Павлом Зарубіним білоруський диктатор поділився своїми міркуваннями на тему потенційного збиття літаків, які порушують повітряний простір Альянсу, сказавши, що "базікати можна і в публічному просторі будь-які афери запускати".

А коли дійде до справи — ось ви потім побачите, що вони збиватимуть і як. Що, вони збиватимуть на нашій території білоруські літальні апарати — літаки, вертольоти? Поширити

Лукашенко далі нагадав, що часто літає в Біловезьку пущу, що біля кордону з Польщею.

Вони що, вертоліт президента збиватимуть або там якийсь військовий вертоліт супроводу? Так відповідь же прилетить миттєво. Це ж не війна в Україні.

Самопроголошений президент Білорусі також поскаржився на заяви, що напад на країну НАТО означатиме, що "вони будуть захищатися і мало не на нас нападати".