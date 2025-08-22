Лукашенко не збирається звільняти політв'язнів після прохання Трампа

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко 22 серпня розвіяв сподівання на масове звільнення в’язнів, про яке президент США Дональд Трамп просив його під час телефонної розмови минулого тижня.

Лукашенко відхрестився від звільнення політв’язнів

Лукашенко заперечує наявність політичних в'язнів у Білорусі та називає цих людей "бандитами".

Хочете півтори чи дві тисячі (як вони там рахують)? Забирайте до себе, везіть їх туди. Розраховувати на те, що ми випустимо бандитів, які палили, підривали, і вони це визнають, (не варто. — Ред.). Ми їх випустимо, а вони знову проти нас війну вестимуть? Тут мене суспільство не підтримає.

Білоруська опозиція та правозахисні групи стверджують, що у білоруських в'язницях перебувають до 1300 політичних в'язнів — цю цифру також називав президент США Дональд Трамп.

Багатьох із них заарештували, коли Лукашенко придушив масові протести після виборів 2020 року.

Несподівана телефонна розмова Трампа і Лукашенка минулого тижня, а потім допис, у якому президент США назвав Лукашенка "дуже шанованим президентом Білорусі" та висловив сподівання на швидке звільнення 1300 ув'язнених, відкрили можливість потепління у відносинах між США та Білоруссю.

Нагадаємо, у червні спецпредставник Трампа з питань України Кіт Келлог несподівано відвідав Білорусь та зустрічався з Лукашенком. Поширити

Під час цього візиту режим Лукашенка випустив на свободу 14 політв’язнів, у тому числі екскандидата у президенти Сергія Тихановського — після більш ніж п’яти років за ґратами.