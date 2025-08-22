Лукашенко не собирается освобождать политзаключенных после просьбы Трампа

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 22 августа развеял надежду на массовое освобождение заключенных, о котором президент США Дональд Трамп просил его во время телефонного разговора на прошлой неделе.

Лукашенко открестился от освобождения политзаключенных

Лукашенко отрицает наличие политических заключенных в Беларуси и называет этих людей "бандитами".

Хотите полторы или две тысячи (как они там считают)? Убирайте к себе, везите их туда. Рассчитывать на то, что мы выпустим курящих, взрывавших бандитов, и они это признают, (не стоит. — Ред.). Мы их выпустим, а они снова будут против нас войну вести? Здесь меня общество не поддержит.

Белорусская оппозиция и правозащитные группы утверждают, что в белорусских тюрьмах находятся около 1300 политических заключенных — эту цифру также называл президент США Дональд Трамп.

Многие из них были арестованы, когда Лукашенко подавил массовые протесты после выборов 2020 года.

Неожиданный телефонный разговор Трампа и Лукашенко на прошлой неделе, а затем сообщение, в котором президент США назвал Лукашенко "очень уважаемым президентом Беларуси" и выразил надежду на скорейшее освобождение 1300 заключенных, открыли возможность потепления в отношениях между США и Беларусью.

Напомним, в июне спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог неожиданно посетил Беларусь и встречался с Лукашенко. Поделиться

Во время этого визита режим Лукашенко выпустил на свободу 14 политзаключенных, в том числе экскандидата в президенты Сергея Тихановского — после более чем пяти лет за решеткой.