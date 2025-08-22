Лукашенко не собирается освобождать политзаключенных после просьбы Трампа
Категория
Мир
Дата публикации

Лукашенко не собирается освобождать политзаключенных после просьбы Трампа

Лукашенко
Read in English
Читати українською

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 22 августа развеял надежду на массовое освобождение заключенных, о котором президент США Дональд Трамп просил его во время телефонного разговора на прошлой неделе.

Главные тезисы

  • Лукашенко отказался от освобождения политзаключенных после просьбы Трампа, развеяв надежду на массовое освобождение заключенных.
  • Более 1300 политзаключенных находятся в белорусских тюрьмах по утверждению оппозиции и правозащитных групп.
  • Телефонный разговор между Трампом и Лукашенко открыл возможность потепления в отношениях между США и Беларусью, однако отказ Лукашенко может повлиять на дальнейшее развитие событий.

Лукашенко открестился от освобождения политзаключенных

Лукашенко отрицает наличие политических заключенных в Беларуси и называет этих людей "бандитами".

Хотите полторы или две тысячи (как они там считают)? Убирайте к себе, везите их туда. Рассчитывать на то, что мы выпустим курящих, взрывавших бандитов, и они это признают, (не стоит. — Ред.). Мы их выпустим, а они снова будут против нас войну вести? Здесь меня общество не поддержит.

Белорусская оппозиция и правозащитные группы утверждают, что в белорусских тюрьмах находятся около 1300 политических заключенных — эту цифру также называл президент США Дональд Трамп.

Многие из них были арестованы, когда Лукашенко подавил массовые протесты после выборов 2020 года.

Неожиданный телефонный разговор Трампа и Лукашенко на прошлой неделе, а затем сообщение, в котором президент США назвал Лукашенко "очень уважаемым президентом Беларуси" и выразил надежду на скорейшее освобождение 1300 заключенных, открыли возможность потепления в отношениях между США и Беларусью.

Напомним, в июне спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог неожиданно посетил Беларусь и встречался с Лукашенко.

Во время этого визита режим Лукашенко выпустил на свободу 14 политзаключенных, в том числе экскандидата в президенты Сергея Тихановского — после более чем пяти лет за решеткой.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зачем Келлог ездил к Лукашенко — данные инсайдеров
Чего добивается Келлог
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Великолепный разговор". Трамп обсудил с Лукашенко вопрос освобождения политзаключенных
Трамп
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Хоть завтра все организую". Лукашенко раскрыл темы переговоров с Трампом касательно Украины
О чем говорили Трамп и Лукашенко

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?