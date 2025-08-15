"Великолепный разговор". Трамп обсудил с Лукашенко вопрос освобождения политзаключенных
"Великолепный разговор". Трамп обсудил с Лукашенко вопрос освобождения политзаключенных

Трамп
Американский президент Дональд Трамп заявил о "прекрасном разговоре с очень уважаемым" самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп и Александр Лукашенко провели успешный разговор по вопросу освобождения политзаключенных.
  • Президенты обсудили освобождение 16 заключенных и планируют продолжить освобождение еще 1300 заключенных.
  • Трамп и Лукашенко также обсудили будущую встречу, ситуацию в Украине и визит Владимира Путина на Аляску.

Трамп обсудил с беларусским диктатором Лукашенко вопрос освобождения политзаключенных

Об этом Трамп совершил пост в соцсети Truth Social.

У меня был прекрасный разговор с очень уважаемым президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

По его словам, целью звонка была благодарность Лукашенко за освобождение 16 заключенных.

Мы также обсуждаем освобождение еще 1300 заключенных. Наш разговор был очень хорошим.

Пост Трампа

Трамп отметил, что они "обсудили много тем", включая визит главы Кремля Владимира Путина на Аляску.

Я с нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко в будущем.

Речь идет о 16 заключенных, которых Лукашенко помиловал накануне независимости Беларуси.

В Лукашенко сообщили, что в первом телефонном разговоре с Трампом речь шла о "вопросе двусторонней повестки дня, региональной тематике и ситуации в горячих точках, включая Украину".

Достигнута договоренность продолжить контакты. Президент Беларуси пригласил Дональда Трампа с семьей в Минск, и это приглашение было принято.

