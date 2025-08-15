"Великолепный разговор". Трамп обсудил с Лукашенко вопрос освобождения политзаключенных

Американский президент Дональд Трамп заявил о "прекрасном разговоре с очень уважаемым" самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Трамп обсудил с беларусским диктатором Лукашенко вопрос освобождения политзаключенных

Об этом Трамп совершил пост в соцсети Truth Social.

У меня был прекрасный разговор с очень уважаемым президентом Беларуси Александром Лукашенко. Дональд Трамп Президент США

По его словам, целью звонка была благодарность Лукашенко за освобождение 16 заключенных.

Мы также обсуждаем освобождение еще 1300 заключенных. Наш разговор был очень хорошим. Поделиться

Пост Трампа

Трамп отметил, что они "обсудили много тем", включая визит главы Кремля Владимира Путина на Аляску.

Я с нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко в будущем.

Речь идет о 16 заключенных, которых Лукашенко помиловал накануне независимости Беларуси.

В Лукашенко сообщили, что в первом телефонном разговоре с Трампом речь шла о "вопросе двусторонней повестки дня, региональной тематике и ситуации в горячих точках, включая Украину".