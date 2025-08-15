"Великолепный разговор". Трамп обсудил с Лукашенко вопрос освобождения политзаключенных

Американский президент Дональд Трамп заявил о "прекрасном разговоре с очень уважаемым" самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.
Главные тезисы
- Дональд Трамп и Александр Лукашенко провели успешный разговор по вопросу освобождения политзаключенных.
- Президенты обсудили освобождение 16 заключенных и планируют продолжить освобождение еще 1300 заключенных.
- Трамп и Лукашенко также обсудили будущую встречу, ситуацию в Украине и визит Владимира Путина на Аляску.
Трамп обсудил с беларусским диктатором Лукашенко вопрос освобождения политзаключенных
Об этом Трамп совершил пост в соцсети Truth Social.
По его словам, целью звонка была благодарность Лукашенко за освобождение 16 заключенных.
Трамп отметил, что они "обсудили много тем", включая визит главы Кремля Владимира Путина на Аляску.
Я с нетерпением жду встречи с президентом Лукашенко в будущем.
Речь идет о 16 заключенных, которых Лукашенко помиловал накануне независимости Беларуси.
В Лукашенко сообщили, что в первом телефонном разговоре с Трампом речь шла о "вопросе двусторонней повестки дня, региональной тематике и ситуации в горячих точках, включая Украину".
