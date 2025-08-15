"Чудова розмова". Трамп обговорив з Лукашенком питання звільнення політв'язнів
"Чудова розмова". Трамп обговорив з Лукашенком питання звільнення політв'язнів

Трамп

Американський президент Дональд Трамп заявив про "чудову розмову з дуже шанованим" самопроголошеним президентом Білорусі Александром Лукашенком.

Головні тези:

  • Дональд Трамп подякував Лукашенку за звільнення 16 політв'язнів.
  • Президенти обговорили подальше звільнення ще 1300 ув'язнених осіб.
  • У розмові між Трампом та Лукашенком також йшлося про зустріч з Путіним та ситуацію в Україні.

Трамп обговорив з білоруським диктатором Лукашенком питання звільнення політв'язнів

Про це Трамп зробив пост у соцмережі Truth Social.

Я мав чудову розмову з дуже шанованим президентом Білорусі Александром Лукашенком.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

За його словами, метою дзвінка була подяка Лукашенку за звільнення 16 ув'язнених.

Ми також обговорюємо звільнення ще 1300 ув'язнених. Наша розмова була дуже доброю.

Пост Трампа

Трамп зазначив, що вони "обговорили багато тем", включно із візитом очільника Кремля Владіміра Путіна на Аляску.

Я з нетерпінням чекаю на зустріч з президентом Лукашенком у майбутньому.

Мова йде про 16 в’язнів, яких Лукашенко помилував напередодні дня незалежності Білорусі.

У Лукашенка повідомили, що в першій телефонній розмові з Трампом йшлося про "питання двостороннього порядку денного, регіональну тематику та ситуацію у гарячих точках, включно з Україною".

Досягнуто домовленості продовжити контакти. Президент Білорусі запросив Дональда Трампа з родиною до Мінська, і це запрошення було прийняте.

