Лукашенко пугает НАТО "мгновенным ответом" на сбитие самолетов-нарушителей
Лукашенко пугает НАТО "мгновенным ответом" на сбитие самолетов-нарушителей

Лукашенко
Читати українською
Источник:  online.ua

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил, что в случае сбивания самолетов, нарушающих воздушное пространство НАТО, "ответ прилетит мгновенно".

Главные тезисы

  • Лукашенко выразил угрозу мгновенным ответом на сбитие самолетов-нарушителей в воздушном пространстве НАТО.
  • Президент Беларуси поделился своими соображениями относительно возможных 'афер' по сбитию самолетов.
  • Лукашенко напомнил о возможных последствиях для НАТО в случае атаки на Беларусь и обещал мгновенный ответ на любые действия.

Лукашенко угрожает НАТО ответом на сбитие самолетов-нарушителей

В разговоре с российским пропагандистом Павлом Зарубиным белорусский диктатор поделился своими соображениями на тему потенциального сбивания самолетов, нарушающих воздушное пространство Альянса, сказав, что "болтать можно и в публичном пространстве любые аферы запускать".

А когда дойдет до дела — вот вы потом увидите, что они будут сбивать и как. Что, они будут сбивать на нашей территории белорусские летательные аппараты самолеты, вертолеты?

Лукашенко напомнил, что часто летает в Беловежскую пущу, что у границы с Польшей.

Они что, вертолет президента будут сбивать или там какой-нибудь военный вертолет сопровождения? Да ответ же прилетит мгновенно. Это ведь не война в Украине.

Самопровозглашенный президент Беларуси также посетовал на заявления, что нападение на страну НАТО будет означать, что "они будут защищаться и чуть ли не на нас нападать".

А мы что, будем, простите меня, сопли жевать?

