Лукашенко пугает НАТО "мгновенным ответом" на сбитие самолетов-нарушителей

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил, что в случае сбивания самолетов, нарушающих воздушное пространство НАТО, "ответ прилетит мгновенно".
Лукашенко угрожает НАТО ответом на сбитие самолетов-нарушителей
В разговоре с российским пропагандистом Павлом Зарубиным белорусский диктатор поделился своими соображениями на тему потенциального сбивания самолетов, нарушающих воздушное пространство Альянса, сказав, что "болтать можно и в публичном пространстве любые аферы запускать".
Лукашенко напомнил, что часто летает в Беловежскую пущу, что у границы с Польшей.
Они что, вертолет президента будут сбивать или там какой-нибудь военный вертолет сопровождения? Да ответ же прилетит мгновенно. Это ведь не война в Украине.
Самопровозглашенный президент Беларуси также посетовал на заявления, что нападение на страну НАТО будет означать, что "они будут защищаться и чуть ли не на нас нападать".
