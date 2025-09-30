США объяснили резкое изменение курса касательно Беларуси

Команда американского лидера Дональда Трампа утверждает, что неожиданное потепление в отношениях с Беларусью, которой руководит диктатор Александр Лукашенко, связано с попытками США "обеспечить линии связи" с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным.
Главные тезисы
- Отмена санкций против авиакомпании "Белавиа" - один из шагов в налаживании отношений с Минском.
- США не планировали освобождать политзаключенных в Беларуси, однако это стало положительным сигналом.
Чего добивается команда Трампа
С заявлением по этому поводу выступил спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог.
Он четко дал понять, чтобы без диалога с Лукашенко крайне тяжело достучаться до Путина и передать ему все важные предложения и требования.
Как отметил дипломат, для налаживания отношений с Минском Штаты решили отменить санкции против беларуской государственной авиакомпании "Белавиа".
Келлог также откровенно признался, что сначала Белый дом не планировал освобождать политзаключенных режима Лукашенко.
По его словам, успех в освобождении некоторых политических пленников был положительным моментом, однако ключевая цель — поиск наилучшего решения для завершения войны РФ против Украины.
Келлог заверил СМИ, что Штаты не являются "наивными" по поводу режима Лукашенко:
