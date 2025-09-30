США объяснили резкое изменение курса касательно Беларуси
США объяснили резкое изменение курса касательно Беларуси

Источник:  The Guardian

Команда американского лидера Дональда Трампа утверждает, что неожиданное потепление в отношениях с Беларусью, которой руководит диктатор Александр Лукашенко, связано с попытками США "обеспечить линии связи" с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным.

  • Отмена санкций против авиакомпании "Белавиа" - один из шагов в налаживании отношений с Минском.
  • США не планировали освобождать политзаключенных в Беларуси, однако это стало положительным сигналом.

С заявлением по этому поводу выступил спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог.

Он четко дал понять, чтобы без диалога с Лукашенко крайне тяжело достучаться до Путина и передать ему все важные предложения и требования.

Мы не знаем, что он (Лукашенко — ред.) говорит, но мы знаем, что он разговаривает с ним (Путиным — ред.). Но что мы сделали, это наладили связь, чтобы обеспечить открытость линий связи, чтобы мы могли убедиться, что все наши сообщения передаются президенту Путину.

Как отметил дипломат, для налаживания отношений с Минском Штаты решили отменить санкции против беларуской государственной авиакомпании "Белавиа".

Келлог также откровенно признался, что сначала Белый дом не планировал освобождать политзаключенных режима Лукашенко.

По его словам, успех в освобождении некоторых политических пленников был положительным моментом, однако ключевая цель — поиск наилучшего решения для завершения войны РФ против Украины.

Келлог заверил СМИ, что Штаты не являются "наивными" по поводу режима Лукашенко:

Мы знаем, что если он освободит одного (заключенного), то, вероятно, захватит еще двоих.

