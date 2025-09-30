США объяснили резкое изменение курса касательно Беларуси

Команда американского лидера Дональда Трампа утверждает, что неожиданное потепление в отношениях с Беларусью, которой руководит диктатор Александр Лукашенко, связано с попытками США "обеспечить линии связи" с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным.

Чего добивается команда Трампа

С заявлением по этому поводу выступил спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог.

Он четко дал понять, чтобы без диалога с Лукашенко крайне тяжело достучаться до Путина и передать ему все важные предложения и требования.

Мы не знаем, что он (Лукашенко — ред.) говорит, но мы знаем, что он разговаривает с ним (Путиным — ред.). Но что мы сделали, это наладили связь, чтобы обеспечить открытость линий связи, чтобы мы могли убедиться, что все наши сообщения передаются президенту Путину. Кит Келлог Спецпредставитель президента США по Украине

Как отметил дипломат, для налаживания отношений с Минском Штаты решили отменить санкции против беларуской государственной авиакомпании "Белавиа".

Келлог также откровенно признался, что сначала Белый дом не планировал освобождать политзаключенных режима Лукашенко.

По его словам, успех в освобождении некоторых политических пленников был положительным моментом, однако ключевая цель — поиск наилучшего решения для завершения войны РФ против Украины.

Келлог заверил СМИ, что Штаты не являются "наивными" по поводу режима Лукашенко: