Российские оккупанты убили 4 украинских детей одним ударом
Российские захватчики убивают украинских детей
Источник:  online.ua

Ночью 30 сентября в результате атаки российского ударного дрона погибла семья Лесниченко - супруги Алена и Александр и двое их сыновей в возрасте шести и четырех лет. Впоследствии стало известно, что женщина была беременной и вместе с мужем ждала рождения двойни. Фактически только одним ударом российские захватчики убили 4 детей и их родителей.

Главные тезисы

  • Семья Лесниченко неоднократно пыталась уберечь детей от российских обстрелов.
  • После трагедии правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения военных преступлений.

Еще одна трагедия произошла в селе Чернеччина Сумской области.

По словам старосты Оксаны Черновой, молодая семья переехала сюда из Краснополья, где их дом был поврежден в результате российских атак.

В новом населенном пункте Лесниченко жили в доме родителей Алены.

На месте узнали [...], что семья недавно переехала. Они убегали от обстрелов и обжились в новом доме.

Погибшие супруги (Фото: "Граница.Медиа"/Facebook)

Уже после гибели семьи журналистам сообщили, что 26-летняя женщина ждала рождения двойни.

На месте их дома — руины. Нет крыш и стен. А во дворе до сих пор висит стиранная детская одежда, которую готовили к рождению еще двоих детей, — добавили в "Кордон. Медиа".

Согласно последним данным, правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения военных преступлений, повлекших гибель людей — часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса.

