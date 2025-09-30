Российские оккупанты убили 4 украинских детей одним ударом

Ночью 30 сентября в результате атаки российского ударного дрона погибла семья Лесниченко - супруги Алена и Александр и двое их сыновей в возрасте шести и четырех лет. Впоследствии стало известно, что женщина была беременной и вместе с мужем ждала рождения двойни. Фактически только одним ударом российские захватчики убили 4 детей и их родителей.
Главные тезисы
- Семья Лесниченко неоднократно пыталась уберечь детей от российских обстрелов.
- После трагедии правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения военных преступлений.
Российские захватчики убивают украинских детей
Еще одна трагедия произошла в селе Чернеччина Сумской области.
По словам старосты Оксаны Черновой, молодая семья переехала сюда из Краснополья, где их дом был поврежден в результате российских атак.
В новом населенном пункте Лесниченко жили в доме родителей Алены.
Уже после гибели семьи журналистам сообщили, что 26-летняя женщина ждала рождения двойни.
Согласно последним данным, правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения военных преступлений, повлекших гибель людей — часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса.
