Российские оккупанты убили 4 украинских детей одним ударом

Ночью 30 сентября в результате атаки российского ударного дрона погибла семья Лесниченко - супруги Алена и Александр и двое их сыновей в возрасте шести и четырех лет. Впоследствии стало известно, что женщина была беременной и вместе с мужем ждала рождения двойни. Фактически только одним ударом российские захватчики убили 4 детей и их родителей.