Російські окупанти убили 4 українських дітей одним ударом
Категорія
Україна
Дата публікації

Джерело:  online.ua

Уночі 30 вересня внаслідок влучання російського ударного дрона загинула родина Лєсніченків – подружжя Альони та Олександра та двоє їхніх синів віком шести та чотирьох років. Згодом стало відомо, що жінка була при надії та разом з чоловіком чекала на народження двійні. Фактично лише одним ударом російські загарбники убили 4 дітей та їхніх батьків.

Головні тези:

  • Родина Лєсніченків неодноразово тікала від російських обстрілів.
  • Після трагедії правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вчинення воєнних злочинів.

Російські загарбники вбивають українських дітей

Ще одна трагедія сталася в селі Чернеччина, що на Сумщині.

За словами старости Оксани Чернової, молода родина переїхала сюди з Краснопілля, де їхній будинок зазнав пошкоджень внаслідок російських атак.

У новому населеному пункті Лєсніченки жили в будинку батьків Альони.

На місці дізналися [...], що ця родина недавно переїхала. Вони тікали від обстрілів і тут обжилися в новому будинку.

Загиблі сини подружжя (Фото: "Кордон.Медіа"/Facebook)

Уже після загибелі родини журналістам повідомили, що 26-річна жінка чекала на народження двійні.

На місці їхньої домівки — руїни. Немає даху та стін. А на подвір'ї досі висить випраний дитячий одяг, який готували до народження ще двох діток, — додали в "Кордон. Медіа".

Згідно з останніми даними, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей — частина 2 статті 438 Кримінального кодексу.

