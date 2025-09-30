Російські окупанти убили 4 українських дітей одним ударом

Уночі 30 вересня внаслідок влучання російського ударного дрона загинула родина Лєсніченків – подружжя Альони та Олександра та двоє їхніх синів віком шести та чотирьох років. Згодом стало відомо, що жінка була при надії та разом з чоловіком чекала на народження двійні. Фактично лише одним ударом російські загарбники убили 4 дітей та їхніх батьків.