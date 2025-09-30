Російські окупанти убили 4 українських дітей одним ударом

Уночі 30 вересня внаслідок влучання російського ударного дрона загинула родина Лєсніченків – подружжя Альони та Олександра та двоє їхніх синів віком шести та чотирьох років. Згодом стало відомо, що жінка була при надії та разом з чоловіком чекала на народження двійні. Фактично лише одним ударом російські загарбники убили 4 дітей та їхніх батьків.
Головні тези:
- Родина Лєсніченків неодноразово тікала від російських обстрілів.
- Після трагедії правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вчинення воєнних злочинів.
Російські загарбники вбивають українських дітей
Ще одна трагедія сталася в селі Чернеччина, що на Сумщині.
За словами старости Оксани Чернової, молода родина переїхала сюди з Краснопілля, де їхній будинок зазнав пошкоджень внаслідок російських атак.
У новому населеному пункті Лєсніченки жили в будинку батьків Альони.
Уже після загибелі родини журналістам повідомили, що 26-річна жінка чекала на народження двійні.
Згідно з останніми даними, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей — частина 2 статті 438 Кримінального кодексу.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-