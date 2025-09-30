Кремль намагається зірвати надання Україні ракет Tomahawk

Американський Інституту дослідження війни дійшов висновку, що команда російського диктатора Володимира Путіна робить все можливе, щоб Сили оборони України не отримали американські далекобійні ракети Tomahawk.

Влада РФ дійсно боїться надання Україні Tomahawk

Американські аналітики звертають на нещодавню заяву речника Кремля Дмитра Пєскова.

Останній стверджував, що офіційна Москва хоче знати відповіді на питання, хто саме запускатиме Tomahawk по Росії — українські чи американські військові, а також хто буде наводити ці удари.

За словами представника Путіна, влада РФ має намір з'ясувати, які саме сили стануть частиною цього процесу.

ISW звертає увагу на те, що таким чином Пєсков намагався применшити вплив ймовірних українських ударів Tomahawk, коли стверджував, що ці ракети не змінять динаміку поля бою.

Не можна також проігнорувати заяву першого заступника голови Комітету Держдуми Росії з питань оборони Олексія Журавльова.

Останній почав запевняти, що надання Києву ракет Tomahawk стане новим етапом війни, в якій США стануть безпосереднім учасником.

Поплічник Путіна почав погрожувати, що країна-агресорка перемістить свої балістичні ракети "Орєшнік" ближче до Штатів, можливо, до Венесуели.