НАТО склонял Зеленского к "финляндскому сценарию" завершения войны

По словам экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга, одно время он подталкивал украинского Владимира Зеленского к тому, чтобы тот рассмотрел вариант территориальных уступок России с целью завершения войны. Речь идет о так называемом "финляндском сценарии".
Главные тезисы
- Сначала Зеленский отверг идею Столтенберга.
- Впоследствии позиция украинского лидера начала меняться.
Столтенберг рассказал о тайных переговорах с Зеленским
Как сообщает издание Euroactive, своими воспоминаниями бывший генсек поделился в книге мемуаров "На моем посту".
Именно в ней он описал период своей работы в НАТО в 2014-2024 годах.
Размышляя о ходе русско-украинской войны, Столтенберг упомянул о Финляндии, отказавшейся от 10% своей территории в рамках мирного соглашения с Советским Союзом во время Второй мировой войны.
По словам Столтенберга, прошло время, и украинский лидер с его командой начали "менее пренебрежительно" относиться к временным уступкам территорий.
Однако Владимир Зеленский выдвигал четкое условие — новые границы и безопасность страны должны быть гарантированы членством Украины в НАТО.
Что важно понимать, год назад Президент Украины впервые представил свой План победы. Первым его пунктом глава государства определил "немедленное приглашение в НАТО".
