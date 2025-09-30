НАТО склонял Зеленского к "финляндскому сценарию" завершения войны
НАТО склонял Зеленского к "финляндскому сценарию" завершения войны

Столтенберг рассказал о тайных переговорах с Зеленским
Источник:  online.ua

По словам экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга, одно время он подталкивал украинского Владимира Зеленского к тому, чтобы тот рассмотрел вариант территориальных уступок России с целью завершения войны. Речь идет о так называемом "финляндском сценарии".

  • Сначала Зеленский отверг идею Столтенберга.
  • Впоследствии позиция украинского лидера начала меняться.

Столтенберг рассказал о тайных переговорах с Зеленским

Как сообщает издание Euroactive, своими воспоминаниями бывший генсек поделился в книге мемуаров "На моем посту".

Именно в ней он описал период своей работы в НАТО в 2014-2024 годах.

Размышляя о ходе русско-украинской войны, Столтенберг упомянул о Финляндии, отказавшейся от 10% своей территории в рамках мирного соглашения с Советским Союзом во время Второй мировой войны.

Когда я впервые намекнул на "финское решение" войны в Украине, Зеленский отверг идею отдачи любой территории.

По словам Столтенберга, прошло время, и украинский лидер с его командой начали "менее пренебрежительно" относиться к временным уступкам территорий.

Однако Владимир Зеленский выдвигал четкое условие — новые границы и безопасность страны должны быть гарантированы членством Украины в НАТО.

Что важно понимать, год назад Президент Украины впервые представил свой План победы. Первым его пунктом глава государства определил "немедленное приглашение в НАТО".

