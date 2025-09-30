НАТО схиляв Зеленського до "фінляндського сценарію" завершення війни

За словами ексгенсека НАТО Єнса Столтенберга, у свій час він підштовхував українського Володимира Зеленського до того, аби той розглянув варіант територіальних поступок Росії з метою завершення війни. Йдеться про так званий "фінляндський сценарій".

Столтенберг розповів про таємні перемовини з Зеленським

Як повідомляє видання Euroactive, своїми спогадами колишній генсек поділився у книзі мемуарів "На моїй варті".

Саме у ній він описав період своєї роботи в НАТО у 2014-2024 роках.

Розмірковуючи про хід російсько-української війни, Столтенберг згадав про Фінляндію, що відмовилася від 10% своєї території у межах мирної угоди з Радянським Союзом під час Другої світової війни.

Коли я вперше натякнув на "фінське рішення" війни в Україні, Зеленський відкинув ідею повної віддачі будь-якої території. Єнс Столтенберг Ексгенсек НАТО

За словами Столтенберга, минав час і український лідер з його командою почали "менш зневажливо” ставитися до тимчасових поступок територіями.

Однак Володимир Зеленський висував чітку умову — нові кордони та безпека країни повинні бути гарантовані членством України в НАТО.

Що важливо розуміти, рік тому президент України вперше представив свій План перемоги. Першим його пунктом глава держави визначив "негайне запрошення до НАТО".