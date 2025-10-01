Темпы продвижения армии РФ резко снизились

Аналитический проект DeepState обращает внимание на то, что продвижение российских захватнических войск в сентябре 2025 года резко замедлилось. Что важно понимать, противник смог захватить почти вдвое меньшую территорию, чем в августе.

Каким был сентябрь на фронте

Согласно данным DeepState, в течение прошлого месяца российские оккупанты смогли захватить 259 кв км.

Что важно понимать, это самые низкие показатели для армии РФ, начиная с мая 2025 года.

Аналитики подчеркивают, что в сентябре противник оккупировал на 44% меньше территорий, чем в августе.

За целый месяц кацап сумел занять 0.04% от всей площади в стране и теперь общий показатель составляет 19.04%, — сказано в анализе DeepState.

Кроме того, утверждаются, что самые большие потери территории было на Новопавловском направлении — 53% от всех захваченных кв км.

Новопавловский — главный проблемный отрезок. Где количество продвижений гораздо больше, чем штурмовых действий, а последние кадровые решения здесь не вселяют большую надежду на улучшение, — предупреждают аналитики.

Также они прокомментировали развитие боевых действий на Покровском направлении.