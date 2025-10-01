Темпы продвижения армии РФ резко снизились

Аналитический проект DeepState обращает внимание на то, что продвижение российских захватнических войск в сентябре 2025 года резко замедлилось. Что важно понимать, противник смог захватить почти вдвое меньшую территорию, чем в августе.
Главные тезисы
- Новопавловское — сейчас главное проблемное направление фронта.
- Враг подобрался вплотную к Покровску с юга, однако оборона ВСУ здесь действительно эффективна.
Каким был сентябрь на фронте
Согласно данным DeepState, в течение прошлого месяца российские оккупанты смогли захватить 259 кв км.
Что важно понимать, это самые низкие показатели для армии РФ, начиная с мая 2025 года.
Аналитики подчеркивают, что в сентябре противник оккупировал на 44% меньше территорий, чем в августе.
Кроме того, утверждаются, что самые большие потери территории было на Новопавловском направлении — 53% от всех захваченных кв км.
Также они прокомментировали развитие боевых действий на Покровском направлении.
Именно на этом участке фронта оборона остается эффективной, ведь "цена каждого метра здесь значительно выше, а также враг подобрался вплотную к городу с юга, а воевать в посадках и в городе — разные уровни сложности".
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-