Украинские бойцы ликвидировали экс-гауляйтера Новой Каховки
Читати українською
Источник:  online.ua

Силы обороны Украины смогли успешно ликвидировать известного военного преступника – одного из гауляйтеров оккупированной Новой Каховки Владимира Леонтьева.

  • Леонтьев получил ранения в результате атаки украинского дрона.
  • Врачи пытались его спасти, но не смогли.

Факт гибели предателя Украины подтвердил гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам последнего, Владимир Леонтьев скончался в больнице после ранений, полученных во время атаки украинского беспилотника.

Он был тяжело ранен утром 1 октября с помощью тяжелого ударного дрона-бомбардировщика "Баба-Яга".

Его сразу госпитализировали в больницу. Врачи боролись за жизнь военного преступника, однако спасти Леонтьева все равно не удалось.

Фото: скриншот

Леонтьев — предатель и коллаборант, перешедший на сторону россиян после оккупации Новой Каховки. В марте 2025 года он был заочно приговорен к 15 годам лишения свободы за жестокое обращение с гражданскими. Он ответственен за похищение и незаконное удержание мэра Берислава Александра Шаповалова.

Фото: скриншот

Что важно понимать, Новая Каховка находится под контролем российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.

