Украинские бойцы ликвидировали экс-гауляйтера Новой Каховки

Силы обороны Украины смогли успешно ликвидировать известного военного преступника – одного из гауляйтеров оккупированной Новой Каховки Владимира Леонтьева.
Главные тезисы
- Леонтьев получил ранения в результате атаки украинского дрона.
- Врачи пытались его спасти, но не смогли.
Украинские воины поквитались с Леонтьевым
Факт гибели предателя Украины подтвердил гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо.
По словам последнего, Владимир Леонтьев скончался в больнице после ранений, полученных во время атаки украинского беспилотника.
Он был тяжело ранен утром 1 октября с помощью тяжелого ударного дрона-бомбардировщика "Баба-Яга".
Его сразу госпитализировали в больницу. Врачи боролись за жизнь военного преступника, однако спасти Леонтьева все равно не удалось.
Что важно понимать, Новая Каховка находится под контролем российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.
