Украинские воины ликвидировали еще 920 российских оккупантов

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начался 1316 день полномасштабной войны РФ против Украины.
- В течение 30 сентября на фронте произошло 155 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 1 октября 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.10.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1111480 (+920) человек
танков — 11223 (+1)
боевых бронированных машин — 23294 (+3) ед
артиллерийских систем — 33324 (+13) ед
РСЗО — 1505 (+0) ед
средства ПВО — 1224 (+0) ед
самолетов — 427 (+0) ед
вертолетов — 346 (+0)
БПЛА оперативно-тактического уровня — 65552 (+249)
крылатые ракеты — 3790 (+0)
корабли/катера — 28 (+0)
подводные лодки — 1 (+0)
автомобильная техника и автоцистерны — 63274 (+33)
специальная техника — 3979 (+0)
Вчера противник нанес 2 ракетных и 54 авиационных удара, применил две ракеты и сбросил 112 управляемых авиабомб.
Кроме этого, произвел 3931 обстрел, в том числе 112 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5246 дронов-камикадзе.
Агрессор наносил авиационные удары, в частности по населенным пунктам Доброполье, Константиновка Донецкой области; Покровское Днепропетровской области; Гуляйполе Запорожской области.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-