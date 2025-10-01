Украинские воины ликвидировали еще 920 российских оккупантов
Украинские воины ликвидировали еще 920 российских оккупантов

Потери армии РФ по состоянию на 1 октября 2025 года
Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начался 1316 день полномасштабной войны РФ против Украины.
  • В течение 30 сентября на фронте произошло 155 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 1 октября 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.10.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1111480 (+920) человек

  • танков — 11223 (+1)

  • боевых бронированных машин — 23294 (+3) ед

  • артиллерийских систем — 33324 (+13) ед

  • РСЗО — 1505 (+0) ед

  • средства ПВО — 1224 (+0) ед

  • самолетов — 427 (+0) ед

  • вертолетов — 346 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 65552 (+249)

  • крылатые ракеты — 3790 (+0)

  • корабли/катера — 28 (+0)

  • подводные лодки — 1 (+0)

  • автомобильная техника и автоцистерны — 63274 (+33)

  • специальная техника — 3979 (+0)

Вчера противник нанес 2 ракетных и 54 авиационных удара, применил две ракеты и сбросил 112 управляемых авиабомб.

Кроме этого, произвел 3931 обстрел, в том числе 112 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5246 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационные удары, в частности по населенным пунктам Доброполье, Константиновка Донецкой области; Покровское Днепропетровской области; Гуляйполе Запорожской области.

