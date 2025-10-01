Украинские воины ликвидировали еще 920 российских оккупантов

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.

Потери армии РФ по состоянию на 1 октября 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.10.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1111480 (+920) человек

танков — 11223 (+1)

боевых бронированных машин — 23294 (+3) ед

артиллерийских систем — 33324 (+13) ед

РСЗО — 1505 (+0) ед

средства ПВО — 1224 (+0) ед

самолетов — 427 (+0) ед

вертолетов — 346 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня — 65552 (+249)

крылатые ракеты — 3790 (+0)

корабли/катера — 28 (+0)

подводные лодки — 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны — 63274 (+33)

специальная техника — 3979 (+0)

Вчера противник нанес 2 ракетных и 54 авиационных удара, применил две ракеты и сбросил 112 управляемых авиабомб.

Кроме этого, произвел 3931 обстрел, в том числе 112 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5246 дронов-камикадзе.