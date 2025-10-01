Українські воїни ліквідували ще 920 російських окупантів

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно уразили один район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочався 1316 день повномасштабної війни РФ проти України.
- Протягом 30 вересня на фронті відбулося 155 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 1 жовтня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.10.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1111480 (+920) осіб
танків — 11223 (+1)
бойових броньованих машин — 23294 (+3) од
артилерійських систем — 33324 (+13) од
РСЗВ — 1505 (+0) од
засоби ППО — 1224 (+0) од
літаків — 427 (+0) од
гелікоптерів — 346 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 65552 (+249)
крилаті ракети — 3790 (+0)
кораблі / катери — 28 (+0)
підводні човни — 1 (+0)
автомобільна техніка та автоцистерни — 63274 (+33)
спеціальна техніка — 3979 (+0)
Вчора противник завдав 2 ракетних та 54 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 112 керованих авіабомб.
Крім цього, здійснив 3 931 обстріл, зокрема 112 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 246 дронів-камікадзе.
Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по населеним пунктам Добропілля, Костянтинівка Донецької області; Покровське Дніпропетровської області; Гуляйполе Запорізької області.
