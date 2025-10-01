Українські воїни ліквідували ще 920 російських окупантів
Україна
Українські воїни ліквідували ще 920 російських окупантів

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби ракетні війська та артилерія Сил оборони України успішно уразили один район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочався 1316 день повномасштабної війни РФ проти України.
  • Протягом 30 вересня на фронті відбулося 155 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 1 жовтня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.10.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1111480 (+920) осіб

  • танків — 11223 (+1)

  • бойових броньованих машин — 23294 (+3) од

  • артилерійських систем — 33324 (+13) од

  • РСЗВ — 1505 (+0) од

  • засоби ППО — 1224 (+0) од

  • літаків — 427 (+0) од

  • гелікоптерів — 346 (+0)

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 65552 (+249)

  • крилаті ракети — 3790 (+0)

  • кораблі / катери — 28 (+0)

  • підводні човни — 1 (+0)

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 63274 (+33)

  • спеціальна техніка — 3979 (+0)

Вчора противник завдав 2 ракетних та 54 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 112 керованих авіабомб.

Крім цього, здійснив 3 931 обстріл, зокрема 112 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 246 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по населеним пунктам Добропілля, Костянтинівка Донецької області; Покровське Дніпропетровської області; Гуляйполе Запорізької області.

