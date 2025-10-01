Трамп готує для Путіна неприємний сюрприз

Як стверджує лідер Фінляндії Александр Стубб, терпіння президента США Дональда Трампа щодо російського диктатора Володимира Путіна дійсно остаточно вичерпалося. Ба більше, він додав, що очільник Білого дому у відносинах з Кремлем перейшовши від політики "пряника" до "батога".

Трамп готує жорсткий удар по Кремлю

На переконання Стубба, очільник Білого дому хоче дочекатися слушного моменту, що вдарити по Путіну там, де йому буде справді боляче.

Побачивши, що пряники рідко працюють з росіянами, він перейшов до стадії батога… Тепер питання лише в тому, наскільки великим буде цей батіг. Александр Стубб Президент Фінляндії

Стубб тривалий час переконує лідерів Європи, що Трамп дійсно різко змінив свій курс щодо України та Росії.

Однак в офіційному Брюсселі досі не вірять, що позиція президента США змінилася.

Річ у тім, що президент Фінляндії налагодив з Трампом тісний діалог завдяки спільній любові до гольфу й знає трохи більше про його плани та наміри.

Президент Трамп працює якщо не цілодобово, то щодня над тим, щоб закінчити війну. У нього в сумці 14 ключок, — іронічно зазначив Стубб. Поширити

Президент США має багато інструментів впливу на Кремль, до прикладу, дійсно потужні санкції, включно із вторинними, підвищення тарифів, а також надання Україні американської зброї, яка зможе вражати цілі глибоко на території Росії.