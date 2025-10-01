Трамп готовит для Путина неприятный сюрприз

Как утверждает лидер Финляндии Александр Стубб, терпение президента США Дональда Трампа по отношению к российскому диктатору Владимиру Путину действительно окончательно иссякло. Более того, он добавил, что глава Белого дома в отношениях с Кремлем перейдя от политики "пряника" к "кнуту".

Трамп готовит жесткий удар по Кремлю

По убеждению Стубба, глава Белого дома хочет дождаться удобного момента, что ударить по Путину там, где ему будет на самом деле больно.

Увидев, что пряники редко работают с россиянами, он перешел к стадии кнута… Теперь вопрос лишь в том, насколько велик будет этот кнут. Александр Стубб Президент Финляндии

Стубб долгое время убеждает лидеров Европы, что Трамп действительно резко изменил свой курс по Украине и России.

Однако в официальном Брюсселе до сих пор не верят, что позиция президента США изменилась.

Дело в том, что президент Финляндии наладил с Трампом тесный диалог благодаря общей любви к гольфу и знает немного больше о его планах и намерениях.

Президент Трамп работает если не круглосуточно, то каждый день над тем, чтобы окончить войну. У него в сумке 14 клюшек, — иронично отметил Стубб. Поделиться

Президент США имеет много инструментов влияния на Кремль, к примеру, действительно мощные санкции, включая вторичные, повышение тарифов, а также предоставление Украине американского оружия, которое сможет поражать цели глубоко на территории России.