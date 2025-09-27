140 млрд евро для Украины. ЕС нашел способ обхитрить Орбана

Венгерский лидер Виктор Орбан, являющийся пророссийским политиком, блокирует намерение официального Брюсселя по изъятию 140 млрд евро из замороженных российских активов и передаче этой суммы в кредит Украине. В настоящее время Евросоюз нашел способ обойти вето Будапешта.

ЕС будет бороться за помощь для Украины

Как удалось узнать журналистам, Еврокомиссия нашла юридический способ исключить Венгрию из процесса принятия решений.

Ни для кого не секрет, что такой радикальный шаг как изъятие средств из российских резервов невозможен без поддержки всех 27 стран-членов.

А это де-факто означает право вето для Орбана, который является приспешником диктатора Путина.

Поэтому юристы ЕС разработали схему, которая обеспечит принятие решения о предлагаемом "репарационном кредите" для Украины квалифицированным большинством. Поделиться

Согласно данным инсайдеров, официальный Брюссель будет основывать свои действия на ряде выводов Евросовета, с которыми все лидеры ЕС, включая Орбана, согласились еще 19 декабря 2024 года.