140 млрд євро для України. ЄС знайшов спосіб обхитрити Орбана

Угорський лідер Віктор Орбан, який є проросійським політиком, блокує намір офіційного Брюсселю щодо вилучення 140 млрд євро із заморожених російських активів і передачі цієї суми в кредит Україні. Наразі Євросоюз знайшов спосіб обійти вето Будапешта.
Головні тези:
- Євросоюз знаходить юридичний спосіб обійти вето Угорщини і передати кредит Україні.
- Офіційний Брюссель ґрунтує свої дії на рішеннях Євроради.
ЄС буде боротися за допомогу для України
Як вдалося дізнатися журналістам, Єврокомісія відшукала юридичний спосіб виключити Угорщину з процесу ухвалення рішень.
Ні для кого не секрет, що такий радикальний крок, як вилучення коштів з російських резервів, неможливий без підтримки усіх 27 країн-членів.
А це де-факто означає право вето для Орбана, який є поплічником диктатора Путіна.
Згідно з даними інсайдерів, офіційний Брюссель ґрунтуватиме свої дії на низці висновків Євроради, з якими всі лідери ЄС, включно з Орбаном, погодилися ще 19 грудня 2024 року.
Влада ЄС схиляється до думки, що активи країни-агресорки повинні залишатися замороженими доти, доки Росія не припинить агресивну війну проти України і не виплатить усі репарації.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-