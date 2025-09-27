140 млрд євро для України. ЄС знайшов спосіб обхитрити Орбана
Категорія
Економіка
Дата публікації

140 млрд євро для України. ЄС знайшов спосіб обхитрити Орбана

Орбан
Джерело:  Politico

Угорський лідер Віктор Орбан, який є проросійським політиком, блокує намір офіційного Брюсселю щодо вилучення 140 млрд євро із заморожених російських активів і передачі цієї суми в кредит Україні. Наразі Євросоюз знайшов спосіб обійти вето Будапешта.

Головні тези:

  • Євросоюз знаходить юридичний спосіб обійти вето Угорщини і передати кредит Україні.
  • Офіційний Брюссель ґрунтує свої дії на рішеннях Євроради.

ЄС буде боротися за допомогу для України

Як вдалося дізнатися журналістам, Єврокомісія відшукала юридичний спосіб виключити Угорщину з процесу ухвалення рішень.

Ні для кого не секрет, що такий радикальний крок, як вилучення коштів з російських резервів, неможливий без підтримки усіх 27 країн-членів.

А це де-факто означає право вето для Орбана, який є поплічником диктатора Путіна.

Тому юристи ЄС розробили схему, яка забезпечить ухвалення рішення про пропонований "репараційний кредит" для України кваліфікованою більшістю.

Згідно з даними інсайдерів, офіційний Брюссель ґрунтуватиме свої дії на низці висновків Євроради, з якими всі лідери ЄС, включно з Орбаном, погодилися ще 19 грудня 2024 року.

Влада ЄС схиляється до думки, що активи країни-агресорки повинні залишатися замороженими доти, доки Росія не припинить агресивну війну проти України і не виплатить усі репарації.

