140 млрд євро для України. ЄС знайшов спосіб обхитрити Орбана

Угорський лідер Віктор Орбан, який є проросійським політиком, блокує намір офіційного Брюсселю щодо вилучення 140 млрд євро із заморожених російських активів і передачі цієї суми в кредит Україні. Наразі Євросоюз знайшов спосіб обійти вето Будапешта.

ЄС буде боротися за допомогу для України

Як вдалося дізнатися журналістам, Єврокомісія відшукала юридичний спосіб виключити Угорщину з процесу ухвалення рішень.

Ні для кого не секрет, що такий радикальний крок, як вилучення коштів з російських резервів, неможливий без підтримки усіх 27 країн-членів.

А це де-факто означає право вето для Орбана, який є поплічником диктатора Путіна.

Тому юристи ЄС розробили схему, яка забезпечить ухвалення рішення про пропонований "репараційний кредит" для України кваліфікованою більшістю. Поширити

Згідно з даними інсайдерів, офіційний Брюссель ґрунтуватиме свої дії на низці висновків Євроради, з якими всі лідери ЄС, включно з Орбаном, погодилися ще 19 грудня 2024 року.