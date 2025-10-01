Атака Росії на Дніпро. Кількість потерпілих продовжує зростати
Категорія
Україна
Дата публікації

Атака Росії на Дніпро. Кількість потерпілих продовжує зростати

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Що відомо про ситуацію в Дніпрі після удару РФ
Read in English

Внаслідок атаки армії РФ на центр Дніпра, яка відбулася 30 вересня, кількість постраждалих зросла до 31 людини, серед них – неповнолітні. Цю інформацію офіційно підтвердив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Головні тези:

  • Повітряні сили ЗСУ знешкодили 3 ворожі безпілотники, що вдавалося вночі над регіоном.
  • Наслідки атак уточнюються, проте немає повідомлень про жертви серед мирного населення.

Що відомо про ситуацію в Дніпрі та області

У Дніпрі внаслідок вчорашньої атаки вже 31 потерпілий. Побільшало серед них і неповнолітніх. З ушкодженнями по допомогу до медиків звернувся 17-річний хлопець.

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Голова Дніпропетровської ОВА

Як уже згадувалося раніше, ввечері 30 вересня у Дніпрі пролунала серія вибухів: місто атакували ударні дрони РФ, один з поранених помер, рятувальники гасили займання, пошкоджено інфраструктуру міста.

Лисак також офіційно підтвердив, що протягом ночі 1 жовтня російські загарбники били дронами по Петропавлівській та Покровській громадах Синельниківщини.

Під удари ворога потрапили інфраструктура та приміщення, в якому розташовувалися магазин й аптека. Згідно з останніми даними, серед цивільних постраждалих немає.

Ба більше, вказано, що по Покровській громаді Нікопольщини ворог бив з важкої артилерії. Наслідки атак уточнюються, жертв немає.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, уночі над регіоном вдалося знешкодити 3 ворожі безпілотники.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін уже припустився головної помилки у війні проти України
Путін не прорахував усі свої ходи та їхні наслідки
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна отримає винищувачі F-16, Mirage та Gripen
Україна отримує ще більше винищувачів
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Зливи в Одесі — загинули щонайменше 9 людей
ДСНС України
Кількість загиблих в Одесі продовжує зростати

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?