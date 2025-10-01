Атака Росії на Дніпро. Кількість потерпілих продовжує зростати

Внаслідок атаки армії РФ на центр Дніпра, яка відбулася 30 вересня, кількість постраждалих зросла до 31 людини, серед них – неповнолітні. Цю інформацію офіційно підтвердив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Що відомо про ситуацію в Дніпрі та області

У Дніпрі внаслідок вчорашньої атаки вже 31 потерпілий. Побільшало серед них і неповнолітніх. З ушкодженнями по допомогу до медиків звернувся 17-річний хлопець. Сергій Лисак Голова Дніпропетровської ОВА

Як уже згадувалося раніше, ввечері 30 вересня у Дніпрі пролунала серія вибухів: місто атакували ударні дрони РФ, один з поранених помер, рятувальники гасили займання, пошкоджено інфраструктуру міста.

Лисак також офіційно підтвердив, що протягом ночі 1 жовтня російські загарбники били дронами по Петропавлівській та Покровській громадах Синельниківщини.

Під удари ворога потрапили інфраструктура та приміщення, в якому розташовувалися магазин й аптека. Згідно з останніми даними, серед цивільних постраждалих немає.

Ба більше, вказано, що по Покровській громаді Нікопольщини ворог бив з важкої артилерії. Наслідки атак уточнюються, жертв немає.