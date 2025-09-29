Україна отримає винищувачі F-16, Mirage та Gripen
Україна
Україна отримає винищувачі F-16, Mirage та Gripen

Україна отримує ще більше винищувачів
Read in English
Джерело:  BBC

Заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк офіційно підтвердив журналістам, що наразі очікуються додаткові постачання літаків F-16, а також французьких Mirage та шведських Gripen.

Головні тези:

  • Точна кількість іноземних винищувачів наразі не розкривається.
  • Україна вже отримала перші поставки у межах механізму PURL.

Україна отримає ще більше винищувачів

За словами Гаврилюка, для відбиття російських атак застосовують "багатоешелонні" лінії оборони.

Він також додав, що до систем захисту входять зенітно-ракетні комплекси, мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі, що полюють на російські безпілотники в повітрі, засоби радіоелектронної боротьби для глушіння каналів управління, а також авіація — зокрема винищувачі F-16.

До слова, останніх в України стане ще більше, адже вже очікуються додаткові поставки.

Також Повітряні сили ЗСУ отримують французькі Mirage та шведські Gripen.

Генерал-лейтенант наразі відмовляється розкривати їхню кількість.

Давайте, коли побачите їх в повітрі над Україною, тоді будете розуміти, — заявив Гаврилюк.

Останні кілька місяців озброєння зі США надходить в Україну через нову програму пріоритетних потреб, яка отримала назву PURL.

Йдеться про те, що європейські союзники купують зброю в США й передають її Києву.

Перші поставки за цим механізмом уже прибули в Україну.

