Україна отримає винищувачі F-16, Mirage та Gripen

Заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк офіційно підтвердив журналістам, що наразі очікуються додаткові постачання літаків F-16, а також французьких Mirage та шведських Gripen.

Україна отримає ще більше винищувачів

За словами Гаврилюка, для відбиття російських атак застосовують "багатоешелонні" лінії оборони.

Він також додав, що до систем захисту входять зенітно-ракетні комплекси, мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі, що полюють на російські безпілотники в повітрі, засоби радіоелектронної боротьби для глушіння каналів управління, а також авіація — зокрема винищувачі F-16.

До слова, останніх в України стане ще більше, адже вже очікуються додаткові поставки.

Також Повітряні сили ЗСУ отримують французькі Mirage та шведські Gripen.

Генерал-лейтенант наразі відмовляється розкривати їхню кількість.

Давайте, коли побачите їх в повітрі над Україною, тоді будете розуміти, — заявив Гаврилюк.

Останні кілька місяців озброєння зі США надходить в Україну через нову програму пріоритетних потреб, яка отримала назву PURL.

Йдеться про те, що європейські союзники купують зброю в США й передають її Києву.

Перші поставки за цим механізмом уже прибули в Україну.