Україна отримає винищувачі F-16, Mirage та Gripen

Заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк офіційно підтвердив журналістам, що наразі очікуються додаткові постачання літаків F-16, а також французьких Mirage та шведських Gripen.
Головні тези:
- Точна кількість іноземних винищувачів наразі не розкривається.
- Україна вже отримала перші поставки у межах механізму PURL.
Україна отримає ще більше винищувачів
За словами Гаврилюка, для відбиття російських атак застосовують "багатоешелонні" лінії оборони.
Він також додав, що до систем захисту входять зенітно-ракетні комплекси, мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі, що полюють на російські безпілотники в повітрі, засоби радіоелектронної боротьби для глушіння каналів управління, а також авіація — зокрема винищувачі F-16.
До слова, останніх в України стане ще більше, адже вже очікуються додаткові поставки.
Також Повітряні сили ЗСУ отримують французькі Mirage та шведські Gripen.
Генерал-лейтенант наразі відмовляється розкривати їхню кількість.
Останні кілька місяців озброєння зі США надходить в Україну через нову програму пріоритетних потреб, яка отримала назву PURL.
Йдеться про те, що європейські союзники купують зброю в США й передають її Києву.
Перші поставки за цим механізмом уже прибули в Україну.
