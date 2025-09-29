ГУР публікує імена росіян, причетних до ракетного терору проти України

Головне управління розвідки Міноборони України розкриває імена російських воєнних злочинців, які причетні до ракетного терору проти мирного населення України. Що важливо розуміти, йдеться про оновлення даних про 13 осіб з-поміж командного складу дальньої авіації повітряно-космічних сил ЗС РФ.

Що вдалося дізнатися ГУР

Згідно з даними української воєнної розвідки, до планування та організації ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України причетні:

генерал-лейтенант Кобилаш Сергій Іванович — командувач військово-повітряних сил — заступник головнокомандувача повітряно-космічних сил ЗС РФ;

генерал-майор Кувалдін Сергій Геннадійович — командувач дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил ЗС РФ;

полковник Шевєль Сергій Вікторовіч — начальник штабу — перший заступник командувача дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил ЗС РФ;

генерал-майор Пчєла Олег Володимирович — заступник командувача дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил ЗС РФ.

ГУР звертає увагу на те, що оприлюднює дані про місця проживання та реєстрації вказаних осіб, їхні номери телефонів, дані електронної пошти, індивідуальні податкові номери та номери полісів держстрахування.

Уся ця інформація передається національним та міжнародним механізмам правосуддя для притягнення винних до відповідальності.

Що важливо розуміти, загалом за період з 24 лютого 2022 року по 31 серпня 2025 року зафіксовано: