Російський офіцер наказав стратити двох військовополонених ЗСУ — радіоперехоплення ГУР
Категорія
Україна
Дата публікації

Російський офіцер наказав стратити двох військовополонених ЗСУ — радіоперехоплення ГУР

ГУР
полонені ЗСУ
Воїни ГУР отримали чергове радіоперехоплення з доказами страти двох українських військовополонених російськими окупантами.

Головні тези:

  • Українські військові отримали радіоперехоплення, що підтверджує страту двох військовополонених ЗСУ російськими окупантами.
  • Наказ командира російського підрозділу на страту показує свідому політику держави-агресорки Росії.
  • Злочини проти військовополонених свідчать про порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини.

Окупанти вбили двох військовополонених ЗСУ

Черговий воєнний злочин окупаційної армії зафіксували українські розвідники. У перехопленій розмові командир російського підрозділу віддає наказ на страту полонених українських військовослужбовців.

Застрели их на..й, пленных не берём б...дь, застрели на...й. Быстро уходи, ― наказує окупант.

Згідно з доповіддю підлеглого, обидва українські оборонці зазнали поранень і не становили загрози.

Прямий наказ командира на страту військовополонених вкотре доводить, що воєнні злочини ― свідома та цілеспрямована політика держави-агресорки Росії.

