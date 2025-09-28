Російський офіцер наказав стратити двох військовополонених ЗСУ — радіоперехоплення ГУР

Воїни ГУР отримали чергове радіоперехоплення з доказами страти двох українських військовополонених російськими окупантами.
Головні тези:
- Українські військові отримали радіоперехоплення, що підтверджує страту двох військовополонених ЗСУ російськими окупантами.
- Наказ командира російського підрозділу на страту показує свідому політику держави-агресорки Росії.
- Злочини проти військовополонених свідчать про порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини.
Окупанти вбили двох військовополонених ЗСУ
Черговий воєнний злочин окупаційної армії зафіксували українські розвідники. У перехопленій розмові командир російського підрозділу віддає наказ на страту полонених українських військовослужбовців.
Згідно з доповіддю підлеглого, обидва українські оборонці зазнали поранень і не становили загрози.
Прямий наказ командира на страту військовополонених вкотре доводить, що воєнні злочини ― свідома та цілеспрямована політика держави-агресорки Росії.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-